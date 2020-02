CLOSE

“Las Píldoras de mi Novio” se estrena este 21 de febrero en los cines de Estados Unidos.

Sandra y Jamie protagonizan “Las Píldoras de mi Novio” (My Boyfriends Meds), una comedia donde lograron conformar un gran elenco multicultural. (Foto: Cortesía Pantelión)

El haber podido combinar un elenco multicultural en la cinta “Las Píldoras de mi Novio” tiene muy orgullosos a Sandra Echeverría y Jaime Camil, ya que, aseguran. esto habla de la fuerza que están tomando los latinos en Hollywood.

“Brooke (Shields) es mi compita, porque hicimos “Jane the Virgen”, obviamente (aunque) amigos, amigos, pero tú mandas el guión y si les gusta, adelante; gracias a Dios, me dijo: “me encantó el guión”. Traje también a James David Maslow, mi socio productor trajo a Jason Alexander (Seinfeld) y a Brian Baumgartner (The Office) . Así vivimos en Estados Unidos los inmigrantes, nos reunimos con nuestras compás latinos y les hablamos en español y nos volteamos con nuestros compañeros americanos y les hablamos en inglés, es una manera muy orgánica”, indicó Camil.

Jaime agregó que una de sus premisas al comenzar su carrera, fue poder representar dignamente a los latinos en cintas extranjeras.

“Hay mucho camino que recorrer, pero ahí vamos, hay que seguir picando piedra, avanzando y haciendo proyectos como “Broke” (su serie, que se estrenará por CBS) o “Jane the Virgin”, donde se personifica a una familia latina normal, de clase media, media baja y no personificando con estereotipos”, indicó.

Para Sandra, además de la satisfacción de ver en pantalla un proyecto hecho con tanto cariño, en el que el amor es la base de toda relación, esta cinta también es por demás especial para ella y para Jaime, ya que los hijos de ambos, tuvieron cameos en la misma.

“Estuvo súper divertido, estuvo mi familia ahí y también la de Jaime, salió el hijo de Jaime cuando él era chiquito, los dos hicieron sus cameos ahí, ahora mi hijo Andrés me pregunta: “¿vas a promocionar la cinta en la que salgo yo?” y eso me emociona”, puntualizó Sandra.

¿El amor puede con todo? (Foto: Cortesía Pantelión)

“Las Píldoras de mi Novio” (My Boyfriends Meds)

Estreno: 21 de febrero en Estados Unidos

Clasificación: R

Género: Comedia

Protagonizada por: Jaime Camil y Sandra Echeverría

Aborda los trastornos mentales



