CLOSE

La actriz asegura que en estos tiempos, en donde la mujer ha sido muy violentada, con ella y con su hija nadie se mete

Itatí protagonizará la telenovela “La Mexicana y el Güero”, al lado de Juan Soler. (Foto: La Voz)

La actriz Itatí Cantoral, explicó que no puso ninguna condición para protagonizar “La Mexicana y el Güero”, desmintiendo que haya pedido que Eduardo Yáñez no estuviera en esta historia.

“Me da exactamente lo mismo lo que digan sobre el señor (Eduardo), como se llame, va Juan Soler, estoy muy contenta, él ya estaba en la telenovela, obviamente no me voy a poner a escoger, cuando yo produzco escojo a los actores, cuando no produzco, respeto al productor”, indicó.

Itatí asegura que no puso condiciones para protagonizar esta historia, nueva producción de Nicandro Díaz, y dejó claro que no tiene ningún tipo de rencillas con Eduardo Yáñez (de quien ha dicho es poco cortés con sus compañeras), con quien protagonizó el 2015 “Amores con Trampa”, ya que ella no es de la actrices que se deja violentar en ningún aspecto, ya que si algo le incomoda, por mínimo que sea, lo dice en su momento, lo enfrenta y lo resuelve.

“Cuáles rencores, conmigo nadie se mete, porque yo me voy con la justicia, no es que me deje, ni mi hija, ni nadie, ya no estamos para que te dejes. En cualquier trabajo, aunque seas un principiante o lo que sea, tú puedes decidir, decir “estoy hasta aquí”, “esto no lo acepto”..., uno tiene el derecho de decidir como ser humano lo que te hace bien, yo me llevo muy bien con mis compañeros”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/21/itati-cantoral-no-puso-condiciones-para-protagonizar-telenovela/4833264002/