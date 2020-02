CLOSE

La actriz aseguró que se encuentra lista para regresar a trabajar, después de pasar unos días en el hospital por una infección en la vejiga

Doña Silvia se congratula de estar sana. (Foto: La Voz)

Luego de abandonar el hospital, tras haber estado unos días internada por una fuerte infección en la vejiga, la actriz Silvia Pinal desea regresar a trabajar.

“Estaba preocupada, porque estaba yo esperando los resultados, pero cuando vi en los resultados que estaba muy bien, me tranquilicé, di gracias a Dios y dije: “voy a empezar a trabajar otra vez”, indicó la primera actriz.

Doña Silvia señala que ingresó por un estudio de rutina y le detectaron solo la infección, la trataron y hoy se siente perfecta.

“Fue un estudio que me tenía que hacer, y para no irme a Estados Unidos, me lo hice aquí, ya me entregaron los resultados y son estupendos, me siento muy bien porque bendito sea Dios, estoy sana”, indicó.

La sonorense de 88 años de edad, detalló que lo único que tiene que hacer es llevar una dieta, para evitar volver al hospital.

“Pues que me tengo que cuidar un poco más, tengo que ser más cuidadosa, tengo que llevar una dieta más rigurosa, tengo que portarme mejor", puntualizó.

