La actriz expresó no ha encontrado a una pareja con quien compartir su vida

Rebecca realiza el monólogo “Una Mujer Extraordinaria”. (Foto: La Voz)

Luego de su divorcio con Alejandro Camacho, la actriz Rebecca Jones asegura que aunque está abierta al amor, aún no ha encontrado a un hombre con quien compartir su vida.

“Siempre he estado abierta al amor, pero los hombres no se acercan. Tengo un carácter fuerte, decidido, por eso soy actriz, pero no tengo un carácter agrio; siento que lo que sucede es el miedo de encontrarse con una mujer independiente en todos los sentidos y no a todos los hombres les gusta eso”, señaló.

A través de su monólogo “Una Mujer Extraordinaria”, la actriz desea llevar un mensaje de amor propio a los mujeres.

“Tengo 40 años de carrera, que estoy festejando con esta obra. Me da mucho gusto poderles llevar una comedia con un hermoso mensaje de vida”, indicó.

En estos momentos, donde en México las mujeres viven día a día la violencia de género, la actriz desea contribuir alzando su voz.

“Ya estuvo, claro que es importante, ojalá que todo lo que hagamos funcione, ayer me pidieron que hiciera un video hablando de este problema, pero ¿qué les decía a las mujeres?: ¿cuídense?, lo hacen. Espero que las manifestaciones que se están dando sean suficiente para crear una fuerza, que ayude a solucionar esta problemática”, puntualizó.

