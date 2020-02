CLOSE

La actriz dio a conocer que sus hijos sí están en comunicación telefónica con su padre Juan Collado, quien está preso

Lety asegura que aunque está preso, el abogado Juan Collado sí mantiene comunicación con sus dos hijos, situación que ella respeta. (Foto: La Voz)

Aunque es un tema del que no le gusta hablar, por respeto a sus dos hijos, quienes son menores, la actriz Leticia Calderón expresó que los niños mantienen comunicación telefónica con su padre, el abogado Juan Collado, quien está preso y cursa un juicio por diversos delitos de orden financiero. Una situación que tampoco la ha alejado de la familia del prominente abogado, quien ahora está casado con Yadhira Carrillo.

“Le habló a Luciano por su cumpleaños, porque fuimos a comer con Juanito, hace poco fui con mi suegra, con mi cuñado, nos vemos seguido con ellos y con la esperanza de que salga pronto, ojalá”, indicó.

Y aunque en distintos medios se ha dicho que la actriz es quien no quiere llevar a sus hijos a ver a su padre, ella reveló que fue el abogado quien se lo pidió y ella ha respetado su decisión.

“Él, en este momento, no quiere que sus hijos lo vean en esa condición, y yo siempre voy a respetar lo que diga Juan”, indicó.

Lety asegura que sus hijos saben la situación legal de su padre, y son ellos mismos quienes la mantienen al tanto a de lo que le está sucediendo.

“Ellos saben más que yo, porque saben usar más las redes sociales, las noticias, yo no tengo tiempo de escuchar la radio o de ver los programas de espectáculos, ellos de repente me avisan: “ oye mamá, que ya salió esto”, “oye mamá, qué no ha salido nada”, me cuentan cómo es la situación”, puntualizó.

