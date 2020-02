CLOSE

Luego de que se especulara que la actriz había terminado su relación con Osvaldo Benavides por una mujer, la actriz no está dispuesta a ser etiquetada por sus preferencias sexuales.

Esmeralda Pimentel no está dispuesta a ser etiquetada por sus preferencias sexuales. (Foto: La Voz)

La actriz Esmeralda Pimentel expresó que no permitirá que se le etiquete por sus preferencias sexuales, luego de que se comentara en una revista que terminó su relación con Osvaldo Benavides por una mujer y se especule su bisexualidad.

“Que cada quien sea lo que quiere ser, es importante seguir apelando por la libertad, por el amor”, indicó.

Sin dar detalles sobre su sexualidad, la actriz lamentó que la sociedad siga etiquetando a las personas por sus preferencias sexuales.

“Qué padre amar, qué padre querer, siempre he dicho que yo no creo en las etiquetas que la sociedad me ha querido poner, creo simplemente en el amor”, indicó.

Esmeralda explicó que se encuentra tranquila, con la persona que es.

“Estoy sumamente tranquila con lo que soy, con lo que represento”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/19/esmeralda-pimentel-se-deslinda-de-etiquetas/4806748002/