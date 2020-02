CLOSE

Gloria respeta la decisión de su hijo de no ayudarlo, sin embargo, ambos preparan una sorpresa para el público de Ángel Gabriel.

Aunque Ángel Gabriel asegura que agradece la gran ayuda que su madre le brinda para posicionarse artísticamente, la rechaza totalmente, pues quiere abrirse camino por sí mismo. (Foto: La Voz)

Debido a que quiere ser reconocido por su trabajo y no por ser hijo de Gloria Trevi, el joven cantante Ángel Gabriel, pidió a su madre que le deje de ayudar a construir su carrera.

“Hablé con mi mamá y le dije que ya no voy a querer a su ayuda y ella me dijo, ya no te voy ayudar en los videos, tú encuentra tus compositores, y mi primo y yo estamos componiendo la música, estamos haciendo conexiones con autores. No significa que no vaya a trabajar con ella, simplemente no quiero que me estén dando todo: “aquí tienes tu director, tu compositor, ponte a escribir con... y aquí tu productor”, no, yo quiero ganarme las cosas , se siente mucho mejor, cuando tú hiciste las cosas”, indicó.

Gloria respeta la decisión de su hijo de no ayudarlo, sin embargo, ambos preparan una sorpresa para el público de Ángel Gabriel

“Tenemos un proyecto, no puedo decir mucho, va a estar muy divertido les va a gustar”, indicó.

El cantante no teme a las críticas ni a los comentarios incómodos, ya que asegura su vida es conocida por el público.

“Yo soy un libro abierto, no tengo nada qué esconder y siempre voy a responder lo que sé yo”.

El cantante promociona su segundo sencillo “Besos Menos”.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/18/angel-gabriel-rechaza-ayuda-de-su-madre-gloria-trevi/4785941002/