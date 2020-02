CLOSE

Alejandra Ávalos reveló que Manuel José sí es hijo de José José a pesar de que Marysol y José Joel, hijos del cantante, digan lo contrario.

Alejandra dice que la unió una gran amistad con “El Príncipe de la Canción”, desde que en 1995, protagonizaron la cinta “Perdóname Todo”. (Foto: La Voz)

La cantante Alejandra Ávalos asegura que Manuel José, sí es hijo biológico del cantante José José, aún cuando las pruebas de ADN practicadas a ambos, dieron negativo.

“Yo estoy enterada de muchas cosas que ustedes no, yo estoy enterada, porque gente muy allegada a mí y gente muy allegada a José, lo confirman, yo creo naturalmente que la verdad va a salir a la luz en algún momento”, indicó la cantante, quien ha señalado que la unió una gran amistad con “El Príncipe de la Canción”, desde que en 1995, protagonizaron la cinta “Perdóname Todo”.

Aunque José Joel interpuso una denuncia en contra de Manuel José por usurpación de identidad, Alejandra Ávalos considerada que la demanda no procederá.

“Nada está usurpando, la personalidad ni el nombre, él no se está ostentado como el mismo José José, para mí no encaja, está fuera de lugar, esa demanda no va ir para ningún lado, pero bueno”, indicó.

La actriz se dijo admiradora de Manuel José, quien tiene una voz espectacular.

“Tienes los alcances, no sé si por genética o por qué”, puntualizó.

