CLOSE

Después de someterse a un trasplante de médula ósea y pasar 33 días hospitalizado, el productor Memo del Bosque, valora hasta los más mínimos detalles de la vida

Memo del Bosque está libre de cáncer, luego de someterse a un trasplante de médula ósea. (Foto: La Voz)

Tras haber estado en el hospital por 33 días, recuperándose del trasplante del médula ósea al que fue sometido, Memo del Bosque ha aprendido ha valorar cada detalle de la vida.

“Valoras los pequeños momentos que a veces dejamos pasar, yo ahí decía: “qué no daría por un jugo de naranja o de mandarina, o de guanábana”, y no podía tomar nada natural, qué no daría por dormir de lado en mi cama, como siempre lo hago, y no puedes, porque estás conectado y al final de cuentas son los pequeños momentos de la vida, los valorizas cuando no tienes las cosas, y hoy en día es tratar de ser feliz día a día, no hay otra, cuando estás tan cerca de irte, dices: “salgo de esta y cada día es hacer un evento importante con tus hijos”, que al final del día en la noche digas: “qué bien la pasé”, a veces vivimos mucho sobre fechas: “ahí viene la Navidad, ahí viene la Semana Santa, ahí viene el 10 de Mayo” y estamos contando los días y esos días que pasamos, son los que debes de vivir intensamente y así es como vivo el día a día”, indicó.

El proceso que tuvo que enfrentar, el productor y director del Canal Telehit, antes de someterse al trasplante de médula, lo hizo pensar que no libraría su dura batalla contra el cáncer.

MÁS: Memo del Bosque reaparece tras someterse a trasplante de médula

“Sí hubo un momento que le dije a Dios: “tú haz el trabajo y me pongo en tus manos, porque finalmente tú estás luchando”, pero él es quien decide, los médicos hacen su trabajo y yo con mi fuerza diciéndome: “tienes que luchar en los peores momentos”, que fueron casi diario, porque son tantos los efectos que te dan, me pusieron ocho quimios en cuatro días para tratar de quitar todas las lesiones y que el trasplante pudiera entrar lo más limpio posible”, indicó.

Aunque aún hay estragos de las quimios que le pusieron, el productor está satisfecho, porque por primera vez en mucho tiempo, lo diagnosticaron libre de cáncer.

“El cabello todavía no sale, en el pasado tenía una quimio cada quincena o cada mes, pero esta vez fueron ocho en cuatro días, eso puso muy mal, y todos los días eran muy pesados. Pero estoy muy feliz, porque en tres años, desde el 2017, que me dicen que estoy limpio después, de hacer un examen del PET CT, que es el más preciso, ahora a disfrutarlo y a hacer un nuevo estudio en seis meses”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/17/memo-del-bosque-vive-el-dia-dia/4785573002/