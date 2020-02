CLOSE

Creció viendo las cintas de “El Gran Ídolo de México”, allá en su natal Chihuahua, por lo que desde siempre se supo todas las canciones que interpretaba

Trabajo y dedicación, la fórmula de Omar Chaparro para sumar en su carrera. (Foto: Cortesía)

Admirador de Pedro Infante desde niño, Omar Chaparro vive uno de los mejores momentos de su carrera, al haber podido interpretar a un imitador del cantante, en la cinta “Cómo Caído del Cielo” y enamorar al público con su propia voz.

“Me sorprendí mucho (cuando fui elegido para protagonizar la cinta), fue de estas cosas mágicas que te la da vida, que te emocionan, creo que no es coincidencia, cuando yo renté mi primer departamento aquí en México hace 20 años (que más bien eran dos cuartos quemados), la primera condición para rentar esos cuartos, fue que la dueña me dejara colgar un cuadro de Pedro Infante, de ese nivel es el fanatismo tengo con Pedro Infante”, señaló Omar.

Chaparro creció viendo las cintas de “El Gran Ídolo de México”, allá en su natal Chihuahua, por lo que desde siempre se supo todas las canciones que interpretaba, las cantaba y soñaba llegar a ser como él.“Es algo que dicen que “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe” y creo que energéticamente yo lo estaba deseando, a lo mejor lo atraje, mi intención de querer cantar desde niño, de ser terco y aferrado, grabar un disco en el 2012 y en el 2014, por lo que cuando me llegó esta oportunidad de interpretar a un imitador del gran Pedro (en la cinta “Como Caído del Cielo”), volteé para arriba y dije: “gracias diosito” y ahora el disco (soundtrack de la misma)”, indicó.

Pero Omar, asegura que no ha estado solo en este proceso, ya que confiesa que sintió que realmente Pedro Infante lo tomó de la mano para darle confianza para poder interpretarlo de forma digna y amorosa.

“La película llegó a derrumbar todos los fantasmas que yo tenía, los miedos que yo tenía de ponerme a cantar, esos prejuicios y creencias limitantes que podía tener, que yo tenía de niño, Pedro Infante me tomó de la mano y me dijo: “si te sirvo yo de vehículo para encontrar tu estilo, aquí estoy”, él me ayudo”, estoy en una posición donde nunca había estado, estoy en una posición de gratitud y determinación total, estoy enamorado de la música ranchera”, indicó.

Agradecido por todo los comentarios positivos que ha recibido, Omar quiso darle al público un disco homenaje a Pedro Infante, paradójicamente, de la que el primer sencillo es un tema inédito, titulado “De qué me Sirve el Cielo”, grabado con su propia voz, su propio estilo.

“Es una sorpresa que la canción inédita, que no fue de Pedro Infante, le haya le gustado a la gente. Ha sido realmente mágico todo lo que ha pasado, se fueron poniendo en su lugar, el 24 de diciembre que nos avisaron que la cinta estaba siendo un fenómeno, sabíamos que teníamos un contenido muy bello, bonito, que ibas a conectar con la gente, pero no sabíamos que iba a ser el contenido en español mas visto de Netflix del 2019, ahí nos dimos cuenta que, independientemente de la críticas, habías conectado con la gente y con la familia”, puntualizó.

CONÓZCALO

Omar suma 20 años de carrera. (Foto: Cortesía)

Omar Chaparro

Nació un 26 de noviembre

Estudio Administración de Empresas

Comenzó su carrera en la radio en Chihuahua, con el programa “Los Visitantes”

Se trasladó a la Ciudad de México, para realizar el programa “Black & White”

Posteriormente se unió al programa de radio “Ya Párate”

Dio voz a Po en la cinta “Kung fu Panda”

En cine, ha trabajado en cintas como: “No Manches Frida”, “La Boda de Valentina”, “Todos Caen”, “Pokemón”, “Cómo ser un Latin Lover”, entre otras .

