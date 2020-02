CLOSE

Expresó que últimamente se le ha visto más de cerca a Angélica Rivera, debido a que ambos están enfocados en apoyar a su hijas

José Alberto asegura que su relación con Angélica Rivera, siempre será óptima, porque tienen tres hijas. (Foto: La Voz)

Debido a que últimamente se les ha visto muy juntos a José Alberto “El Güero” Castro y a Angélica Rivera, el productor explicó que están más unidos que nunca y siempre lo estarán, porque tienen tres hijas, las únicas de ambos, que procrearon en 17 años de unión y siempre las han visto crecer y apoyado juntos, como ahora, que están volcados en aplaudir a Sofía, quien participa en el reality “Mira Quién Baila”.

“No me he cansado de decirlo, es la mamá de mis hijas, está Sofía muy metida en su competencia de “Mira Quién Baila” y la estamos apoyando familiarmente. Como les he dicho, van a verme todavía con ella, nos faltan los XV años de Regina, me faltan las bodas, también los nietos”, indicó.

José Alberto refiere que aunque Angélica estaba casada con Enrique Peña Nieto, y tenía muchos compromisos, nunca perdieron el contacto, ni la buena relación como padres de tres hijas.

“Siempre hubo una buena comunicación, ahorita son menos los compromisos que ella tiene que atender y es más fácil”, indicó.

Sobre la entrevista que ofreció su hermana Verónica Castro, en donde dio a conocer que ya no se retira, el productor expresó que siempre la apoyará en todas las decisiones que tome.

“Como todas las familias, tienes que estar con ella, para mí, meramente es un chisme (la relación de la actriz con Yolanda Andrade) no le doy ya más importancia”, indicó.

Cristian Castro vive sus locuras

Respecto a los chismes en lo que ha estado envuelto Cristian Castro, por sus relaciones amorosas, el productor prefiere mantenerse al margen.

“Qué les puede sorprender de Cristian, yo creo que Cristian es “genio y figura hasta la sepultura”, él vive sus locuras, a mí lo que me importa de él es su parte profesional, no la parte personal, él obviamente vive otra vida y qué puedo hacer, él ya es mayor de edad”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/14/jose-alberto-castro-angelica-rivera/4761675002/