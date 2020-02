CLOSE

Al tratar de ser originales con su pareja y buscar el momento perfecto para la entrega, no siempre salen las cosas como se planean

En ocasiones un anillo de compromiso no garantiza un final feliz, como el caso de un chico que acudió a devolverlo por una infidelidad. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, México -- Aunque la entrega del anillo de compromiso es un momento que las personas buscan hacer de manera única, no siempre sale como lo planean.

Al tratar de ser originales con su pareja y buscar el momento perfecto para la entrega, algunos deciden salir de vacaciones, pasear en globo o bucear y pueden terminar perdiendo el anillo y necesitan comprar otro, recordó Marco Antonio Villegas, director general en Vicarsa Joyas, con más de 40 años en el gremio.

"Se le cayó el anillo con diamantes en el mar y pues ya no lo halló y vino a comprar otro, por eso nos dimos cuenta y nos dijo: saben que se lo iba a dar en el mar y estaba buceando, se me zafó y se fue al fondo del mar. Por eso nos dimos cuenta, por que nos platicó el novio", contó entre risas.

Una de las experiencias más tristes que el experto vivió es cuando uno de sus clientes regresó el anillo de compromiso que le había entregado a su novia, después de que ella le fue infiel con su mejor amigo mientras estuvo fuera por un viaje laboral.

Las propuestas de matrimonio no siempre ocurren como se planean. (Foto: Getty Images/Thinkstock)

"Llegó el muchacho a devolver el anillo y ya había comprado casa, tenía todo, lo del anillo era lo de menos, puede ser como inversión, pero el dolor que traía interno se vio muy muy fuerte, yo creo que es como la experiencia o anécdota más dura (...) yo lo único que hice fue que le recibí el anillo, era de oro, no le pasó nada, al diamante no le pasa nada, se lo volví a recomprar".

Agregó que no todas las novias quedan conforme con su anillo de compromiso, ya que en una ocasión la prometida de uno de sus clientes pidió que le cambiaran el diamante por otro más puro.

"Vino el muchacho y dijo: yo quiero una piedra grande, pero que cueste barata. (...) Le escogí uno que estaba muy limpio, no tenia betas, nomás tenía color, al tener color, bajé el precio del diamante (...) y se lo dio a la novia, pero como la novia conocía de diamantes, viene después y me dice: oiga quiero que me quite el color", compartió.

"Le digo, quitarle el color no se puede, pero se lo puedo cambiar por otro, ella me dice que sí pero que lo quería igual de grande, ya le dije que claro que sólo pagara la diferencia, no le dije precios, nada más le dije cambiarle este por este cuesta tanto, y ella lo pagó".

Además Villegas recordó que el anillo de compromiso más costoso que vendió fue de 900 mil pesos. Destacó que no hay una fecha especial para la venta de estos anillos pero previo al 14 de febrero sus ventas crecen cerca del 10 por ciento.

