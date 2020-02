CLOSE

Sherlyn, espera a su bebé muy feliz y trabajando. (Foto: La Voz)

Luego de que se publicara que, supuestamente, Sherlyn había mandado a golpear a Jorge Clarividente, para evitar que diera a conocer el nombre del papá de su hijo, la actriz lo negó y lamentó que este hombre, la esté agrediendo con estas acusaciones, ahora que está felizmente embarazada.

“Yo no sé, pero creo que me conocen para saber que mi energía, mi amor y mi concentración están puestas en otra cosas, sabemos que hay gente que le encanta el foco y tenemos de eso, portadas llenas, programas, revistas y se vuelve un poco entretenido, no porque sea un entretenimiento real, me parece delicado y me parece más delicado, porque no solo se trata de agredir la imagen de alguien, se trata de agredir una mujer que está embarazada, sí me parece delicado y grave”, señaló la actriz, durante la apertura de su lugar llamado Isabella.

Sherlyn asegura que nunca ha sido de las que se quedan calladas ante las injusticias y ahora menos que será madre, pues siempre ha sido una persona recta, trabajadora, de valores y así le quiere dar fe a su hijo.

“Es bueno que hablemos algunos que nos dedicamos a trabajar y de quienes se cuelgan del nombre para hacerse publicidad”.

Según Jorge Clarividente le dijo a una revista que hasta hace unos meses él fue amigo íntimo y confidente de Sherlyn, quien se enojó con él por revelar que ella quería “amarrar” a sus novios con trabajos esotéricos, sin embargo, la actriz asegura que no lo conoce personalmente y su único contacto con el, fue por redes sociales.

“Nunca lo he visto en persona, fue una persona con la que fui amable por redes. Yo invito a esa persona que finge amistades, a que muestre una foto, un video, que diga: “fui a su casa a comer”, “conozco a sus papás”, no lo hay”, indicó.

Enfocada en disfrutar de su embarazo, la actriz confesó que aún no tiene nombre para su bebé ya que desea que sea especial, como especial quiere que sea su parto.

“Quiero que sea un nombre único que determine su personalidad. (Respecto a su parto) mi intención es que sea natural, por los beneficios que tiene el bebé”, puntualizó.

