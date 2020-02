CLOSE

El actor y político Sergio Mayer da la cara ante los señalamientos que lo relacionan con el crimen organizado

El actor y diputado Sergio Mayer, asegura que la periodista Anabel Hernández lo calumnia. (Foto: La Voz)

El actor y político Sergio Mayer, dio la cara ante los medios de comunicación, para aclarar los señalamientos que hizo la periodista Anabel Hernández, quien lo vinculó con el crimen organizado, asegurando que hace muchos años, el hoy diputado por el partido en el poder (Morena), asistía a fiestas del narcotraficante Édgar Valadez “La Barbie”, quien fue detenido en México en 2010 y juzgado y sentenciado en Estados Unidos, a 49 años de cárcel, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

“Me tiene tan preocupado, aquí estoy, trabajando, dando la cara, están hablando... Beltrán Leyva, creo que tiene 12 años que desapareció, a “La Barbie” lo agarraron igual, hace diez, y siguen con ese tema y aquí estoy, dando la cara, no tengo nada de qué avergonzarme, no tengo nada qué ocultar”, indicó el diputado.

Sergio, quien actualmente es presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, lamentó que la periodista Anabel Hernández utilizara su nombre para promocionar su libro, en el que precisamente detalla, que desde 2008, el hoy diputado fue acusado de estar relacionado con miembros del crimen organizado, lo que está documentado en distintas averiguaciones.

“Quiere vender libros, es un hecho y no viene al caso el comentario, que hable de su libro”, expresó.

Despreocupado por los señalamientos, e inmerso en su trabajo legislativo, Sergio explicó que simplemente son calumnias en su contra, por lo que no está en sus prioridades desmentirla y darle publicidad.

“No he dado ninguna declaración, porque no me interesa y no tengo el tiempo de estar desmintiendo constantes acusaciones; son calumnias que hacen en mi nombre. Lo que sí estoy convencido, es que el trabajo que estoy haciendo, a alguien no le gusta”, puntualizó.

