OV7 reconoce que Ari Borovoy se tomó su tiempo para aceptar ser parte del festejo de los 30 años del grupo.

Como parte de los festejos por los 30 años de OV7, el grupo prepara una serie de televisión, pero aún es un proyecto. (Foto: Cortesía)

Luego de que Lidia, Érika, Mariana y Óscar, integrantes de OV7, hicieran público hace unos meses, que tenían problemas con su compañero Ari Borovoy, quien está al frente de BoBo Producciones, Kalimba, otro de los siete integrantes originales del grupo, reveló que Ari decidió tomarse un tiempo, antes de aceptar ser parte del festejo por los 30 años del grupo, que producirá Ocesa.

Durante la conferencia para anunciar el festejo por los 30 años del grupo, y con todos presentes, Kalimba consideró que las diferencias que cuatro de los OV7 tuvieron con Ari, no eran la causa por la que él tardó en decidir su participación en la celebración, porque finalmente ya fueron zanjadas, era porque tiene mucho trabajo como productor.

“Efectivamente, hay una foto donde solamente estamos los seis, es cierto que Ari fue la última decisión, pero esto no fue por cuestiones del grupo. Ari tiene un año bastante ocupado, tiene también algunas cosas con su empresa, con su familia”, explicó.

Para Kalimba, el hecho de que los siete tengan muchas más actividades personales fuera del grupo, les complica reunirse de forma ideal para cualquier proyecto, él mismo, muchas veces no ha podido reencontrarse con ellos en un escenario.

“La explicación es muy simple, cuando fue el reencuentro de OV7, yo no pude estar, porque estaba a la mitad del calendario de giras, y eso siempre lo hemos respetado... (el trabajo individual de cada uno), fuera de OV7 hay un calendario que a veces no nos ha permitido estar a los siete juntos, la razón del aplazamiento fue para que estuviéramos juntos, pero en este caso, Ari tenía cosas qué pensar, pero aquí estamos” reconoció Kalimba.

Por su parte, Ari quiso aclarar el por qué decidió apoyar que el festejo de OV7, fuera de la mano de Ocesa y no de su empresa BoBo producciones, que había venido produciendo los eventos del grupo desde hace algunos años.

“Estos últimos seis años, celebramos cosas muy buenas con el grupo, pero también, como soy tan clavado y tan perfeccionista, ya me estaba afectando un poquito y como dice Kalimba, esto es un festejo y los festejos hay que disfrutarlos, entonces cuando surge la opción de no tener esa responsabilidad, me pareció una buena idea”.

Ari enfatizó que en este momento, está lleno de compromisos personales, y no quiso agregar uno más, siendo él participante y productor del festejo, quiso darse el gusto de disfrutarlo con sus compañeros.

“Yo tengo con mi compañía, voy a ser papá pronto, entonces la única manera de poder estar en todos lados bien me pareció que era esta. Nunca dejé de estar y aquí estoy, porque tengo que estar, porque llevo 30 años junto con ellos, con ellos empecé, me debo al público. Siendo muy franco, siendo juez y parte, no es un tema sencillo”, indicó.

Erika también aclaró que si bien hubo problemas entre ellos y BoBo Producciones, todo se resolvió favorablemente.

“Hay cosas que se tiene que quedar ahí... Sí hubo diferencias con BoBo, pero también se hizo muy público, porque Ari dirige esa empresa, a lo largo de los 30 años, hemos estado en empresas distintas de managment, con loa cuales ha habido también conflictos, pero no se había sabido, porque el director no era una persona pública. Cometimos algunos errores, como el subir a redes sociales algunas cosas, ya nos pedimos disculpas, ya nos dimos cuenta que en muchas cosas nos equivocamos, tuvimos algunas diferencias, pero y las arreglamos”, puntualizó Érika

Como parte de los festejos de OV7, el grupo prepara una serie de televisión.

“Se está trabajando en una serie de televisión, es una realidad, una verdad, está en pañales, es una idea nada más, la historia que tenemos individuales en el grupo, es una idea que está ahí”, explicó Óscar.

