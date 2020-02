CLOSE

La actriz lamentó que Conde sea objeto de críticas por supuestamente transformar su rostro, ya que ella la considera una mujer hermosa

Mariana Seoane asegura que Ninel es una gran mujer. (Foto: La Voz)

Después de que en redes sociales hicieran memes de Ninel Conde, burlándose, porque su rostro lucía hinchado, Mariana Seoane salió en su defensa, no porque sean amigas, sino porque es una mentira infame y como mujeres hay que apoyarse.

“Está hermosísima, entonces, que ya no hagan esos memes, de que ya no le hinchen la cara, que ya no hagan esas estupideces”, indicó.

“No somos amigas, pero nos llevamos súper bien, es que yo digo, los que somos amigos nos llamamos, nos vemos o nos frecuentamos, y con ella, aunque no es así, cuando la veo, la saludo con mucho cariño, la verdad”, indicó.

Incluso, Mariana expresó su admiración por Ninel como mujer, como madre, porque siempre ha luchado para sacar adelante a sus hijos.

“Yo la admiro, es una mujer luchadora, es una mujer hermosa, que no tengo por qué hablar nada malo de ella, la verdad, no tengo nada qué decir”, puntualizó.

