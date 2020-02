CLOSE

Jaime Camil desconoce acusaciones que vinculan a Sergio Mayer con el crimen organizado. (Foto: La Voz)

El actor Jaime Camil explicó que desconoce los señalamientos que le hizo la periodista Anabel Hernández, a su cuñado Sergio Mayer (hoy diputado por el partido en el poder), a quien vinculó con el crimen organizado, asegurando que hace unos años, asistía a fiestas del narcotraficante Édgar Valadez “La Barbie”.

“No tengo idea, no tengo ninguna opinión, no te quiero opinar porque honestamente no sé de que estén hablando y no me gusta opinar sin saber de qué va el tema”, indicó Jaime, quien radicado en Los Ángeles, California, solo estuvo en México para promocionar su cinta “Loco por ti”.

Jaime dejó ver que, pese a que considera a Isabella Camil como su hermana, no mantiene una relación cercana con ella, menos con Sergio, y no por problemas, sino por la distancia y el trabajo, por lo que le es imposible estar al tanto de lo que ellos hacen o dicen de ellos.

“Yo no estoy en tanto contacto con Sergio y con Isabella, yo vivo en Los Ángeles, de veras, le texteo a mi hermana Érika, bueno, a Isabella, nos texteamos cada dos meses, estamos muy ocupados los dos y como vivo allá, no estoy al tanto de lo qué pasa día a día aquí con los chismes”, indicó.

El actor aclaró, que de ninguna manera le afectan este tipo de señalamientos.

“De alguna manera no he hablado con ellos, para nada (me afecta), en lo más mínimo”, señaló.

