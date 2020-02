CLOSE

Únase a la clase de Elevate Yoga & Wellness "Día de Galentine" el 13 de febrero para volar por el aire en hamacas aéreas en una clase guiada de 75 minutos. (Foto: NVS Photography)

El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, y con ello, aumenta la presión para hacer que esta fecha especial sea inolvidable. A medida que las cajas de chocolates en forma de corazón y los peluches de animalitos con ojos saltones llenan los pasillos de las tiendas de nueva cuenta, la mayoría se pregunta cómo hacer de este 14 de febrero algo diferente de los anteriores.

Pero incluso un día tan lleno de tradiciones comunes y maneras de ver el amor puede hacer que San Valentín sea único en algún lugar del en el Valle.

Ya sea que esté celebrando o tratando de arreglar el llamado “día del amor”, muchos eventos en toda el área metropolitana de Phoenix ofrecen experiencias memorables por igual para parejas y solteros. Hay toda clase de eventos, desde los viajes en tren con decoraciones de chocolate, hasta visitas románticas junto a serpientes de cascabel, se tiene algo para cada gusto.

Scottsdale Rose Ball

Si se está buscando una noche elegante rodeada de un ambiente emblemático del Día de San Valentín, el Scottsdale Rose Ball proporciona la experiencia romántica ideal. El baile, presentado por la agencia nacional de eventos Blockparty, comienza a las 7 p.m. en el centro del Clayton House. Estará adornada con botones de rosales, pétalos de flores y otras exhibiciones florales holográficas. La noche contará con un DJ en vivo, un bar abierto al consumo y una "sorpresa especial" que se revelará a la medianoche. Los asistentes deben tener 21 años o más.

Detalles: 7:00 p.m. Viernes, 14 de febrero. The Clayton House, 3719 N. 75th St., Scottsdale. 50 dólares por adelantado, 75 dólares la semana del Día de San Valentín, 100 dólares el 14 de febrero. www.eventbrite.com.

'Galentine's Day' Aerial Yoga

Este evento para mujeres le hará volar por los aires como la flecha de Cupido. Puede experimentar el yoga aéreo con los amigos más cercanos, o quizás conocer algunos nuevos en una clase especial del "Día de Galentine" en ambiente de Elevate Yoga & Wellness. Seguido de una meditación guiada, los asistentes volarán por el aire en una hamaca aérea y disfrutarán de una copa de vino y embutidos.

Detalles: 5:45 p.m. Jueves, 13 de febrero. Elevate Yoga & Wellness, 1001 N. Third Ave., Phoenix. 28 dólares para miembros del estudio, 40 dólares para no miembros, 50 dólares en la puerta. 602-456-2762, www.wellnessliving.com.

Valentines Super Love Jam

¿Qué sería el día de San Valentín sin algunas melodías suaves y emocionales? Mega 104.3 KAJM FM satisface todas las preferencias de R&B con el concierto del Super Love Jam de Art Laboe Valentine. El trío de almas The Temprees y el dúo vocal Peaches and Herb (los artistas detrás del famoso "Reunited") son solo dos de los nueve artistas listos para subir al escenario.

Detalles: 7:30 p.m. Viernes, 14 de febrero. Talking Stick Resort Arena, 201 E. Jefferson St., Phoenix. Desde 30 hasta 50 dólares. 602-379-2000, www.talkingstickresortarena.com.

Rattlesnake Crawl

Una forma de salir del tradicional cliché del Día de San Valentín es pasarlo con una de las serpientes más temidas del mundo. En este lugar se exhiben una serie de serpientes de cascabel vivas, contenidas de forma segura, en el Parque Regional Cave Creek. Las serpientes son presentadas por expertos de la Asociación Herpetológica de Arizona, The Rattlesnake Conservancy y Rattlesnake Solutions.

Detalles: 2-8 p.m. Viernes 14 de febrero; 10 a.m.-4 p.m. Sábado, 15 de febrero. Parque regional Cave Creek, 37900 N. Caveway Parkway. 7 dólares por vehículo. 623-4650431, www.maricopacountyparks.net/events/2020-rattlesnake-crawl.

San Valentín en Taliesin West

Taliesin West brindará vino, chocolate y vistas impresionantes en su evento del Día de San Valentín el 14 de febrero. (Foto: Andrew Pielage)

Se puede tener una cita romántica visitando un sitio histórico nacional ubicado en las montañas McDowell en Scottsdale. Taliesin West es un laboratorio del desierto y la casa de invierno del famoso arquitecto Frank Lloyd Wright. Los visitantes disfrutan de una celebración de San Valentín con especiales de vino y chocolate, música en vivo y la exploración de este lugar. Los invitados se llevarán a casa una copa de vino de edición limitada y tarjetas de San Valentín impresas a mano.

Detalles: 5: 30-8: 30 p.m. Viernes, 14 de febrero. Taliesin West, 12621 N. Frank Lloyd Wright Blvd., Scottsdale. 65 dólares. 480-860-2700, franklloydwright.org.

Anti-Valentine's Day Party

¿Es de las personas que no siente el amor del Día de San Valentín? El Monastery Bar and Grill ofrece un lugar para celebrar ser soltero o disfrutar y olvidarse de lo que es esta fecha. La fiesta contra el Día de San Valentín contará con comidas y bebidas especiales y música en vivo de Notes from Neptune.

Detalles: 11 a.m., viernes, 14 a 1 a.m., viernes, 15 de febrero. Monastery Bar & Grill, 4810 E. McKellips Road, Mesa. Sin cargo de cobertura. 480-474-4477, themonasterybar.com.

San Valentín con vista especial

En el evento "Valentine's with a View", cuatro reconocidos chefs locales servirán una comida de cinco platos con temática de chocolate. (Foto: Lauren Allen)

Puede deleitar a su ser querido con una romántica comida de cinco platillos mientras contempla una impresionante vista del centro de Phoenix. Los chefs locales Alex Olmos, Axelson de Noi Cacao, Rene Chito de Ghost Ranch, Brent Kille de Sonoran Pasta Co. y Nick Rusticus de Valentine, que pronto abrirán, prepararán una cena temática de chocolate servida en la azotea del edificio de apartamentos The Stewart. El evento, organizado por Lauren Allen Dinners, contará con música en vivo, mesas a la luz de las velas y un maridaje de vinos opcional.

Detalles: 7:00 p.m. Viernes, 14 de febrero. The Stewart, 800 N. Central Ave., Phoenix. 159 dólares para la cena, 199 dólares para la cena y maridaje de vinos. www.eventbrite.com.

Charla de San Valentín con un forense

¿Hay algo mejor que el amor perfecto? Si, el crimen perfecto. Se puede pasar la noche de San Valentín escuchando historias de canibalismo, asesinatos y otros ejemplos mortales de relaciones que terminaron mal. La tienda de rarezas del centro de Phoenix, Curious Nature, presentará la "Charla del día de San Valentín con un forense", donde Ron Crawford, el especialista retirado del Condado Pinal, contará historias basadas en sus experiencias. El evento es en el Valley Garden Center, y el Cha Cha's Tea Lounge atenderá, para que pueda comer algo y disfrutar de los jardines al aire libre antes de escuchar los letales relatos de amor. Los boletos están disponibles en línea.

Detalles: 6:30 p.m. Viernes, 14 de febrero. Valley Garden Center, 1809 N. 15th Ave., Phoenix. 25 dólares. 602-314 4346, curiousnatureshop.com.

Amor en las colinas

En el primer evento "Love in the Hills" en 2013, 884 parejas renovaron sus votos en Fountain Hills. (Foto: Sami Fine Jewelry)

Si ya se ha encontrado a la pareja ideal y se está buscando una manera de refrescar el amor, renueve sus votos en el Fountain Park en Fountain Hills. Más de 100 parejas se han registrado para el evento que comenzará a las 2 p.m. con camiones de comida, música en vivo y el juego Newlywed. La ceremonia masiva comienza a las 4:30 p.m. y será conducida por el ministro no denominacional Larry James. No se necesita hacer papeleo. Se puede registrar en Eventbrite o Sami Fine Jewelry, 16704 E. Avenue of the Fountain, Fountain Hills.

Detalles: 2-6: 30 p.m. Viernes, 14 de febrero. Fountain Park, 12925 N. Saguaro Blvd., Fountain Hills. Gratis. 480-837 8168, www.samifinejewelry.com.

Disfrute de galletas de las Girl Scouts y la cerveza

Incluso si no se está en una relación este Día de San Valentín, aún se puedes experimentar un acoplamiento perfecto. El 14 de febrero se celebra durante la Semana de la Cerveza de Arizona, y el décimo festival anual de cerveza artesanal se celebrará agregando galletas a la mezcla. Los representantes de los equipos de elaboración de cerveza y cocina de Four Peaks guiarán a los visitantes a través de seis combinaciones de cerveza y las deliciosas galletas de las Girl Scouts. También habrá aperitivos y música en vivo.

Detalles: 5:00 p.m. Viernes, 14 de febrero. Four Peaks Wilson Party Palace, 2401 S. Wilson St., Tempe. 30 dólares. 480-634 2976, www.fourpeaks.com/events/girlscouts2020.

Ballet Arizona 'El sueño de una noche de verano'

Ballet Arizona presentará una producción del "A Midsummer Night's Dream" de Shakespeare del 13 al 16 de febrero en el Symphony Hall de Phoenix. (Foto: Ballet Arizona)

Se puede disfrutar de la famosa comedia de Shakespeare "El sueño de una noche de verano", presentada por el Ballet Arizona. Coreografiado por Ib Andersen, el ballet contará con "personajes amantes de la diversión, peleas de hadas y almas en pena", según el sitio web del ballet.

Detalles: Seis actuaciones del 13 al 16 de febrero. Symphony Hall Phoenix, 75 N. Second St., Phoenix. 34- 168 dólares. 602-381-1096, balletaz.org.

