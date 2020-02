CLOSE

Ana Patricia asegura que no hay nada como valorar el amor de la pareja. (Foto: Harry Castiblanco/Cortesía)

Gracias al programa “Enamorándonos”, que conduce Ana Patricia Gámez, la presentadora ha descubierto lo complejo que resulta encontrar a la pareja ideal, por ello, valora día con día el tener a su lado, alguien que la apoya y la entiende.

“Ay Dios, “Enamorándonos” ha sido algo nuevo para mí, no creí que encontrar el amor fuera tan complejo, tan divertido, uno aprende todos los días y valora más el tener una pareja”, indicó.

Aunque inmersa en el trabajo, para Ana Patricia, en este mes del Amor y la Amistad, lo más importante es dar detalles que marcan una cercanía con ese ser querido, por lo que aprovechó la plataforma de Amazon para buscar el regalo perfecto, no solo para su pareja, sino también para las personas que la rodean y están presentes en su vida.

“Tiene una tienda virtual espléndida, hay de todo, en mi caso, a mi me gusta que me regalen todo lo que se puede poner o embarrar, como maquillaje, crema, soy súper coqueta; mi pareja es más sencilla, le gustan los perfumes, las pijamas, en estas fechas me gusta también regalar a las personas que me ayudan en casa”, indicó.

Además de disfrutar el estar en “Enamorándonos”, la conductora también trabaja en su tienda de ropa, la cual no descuida.

“Sigo en el programa que hacemos por la mañana y dedico mucho tiempo a mi tienda de ropa”, puntualizó.

