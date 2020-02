CLOSE

La cantante aseguró que no tiene ninguna rivalidad con Belinda, al contrario, entre mujeres hay que apoyarse.

Danna está soltera, pero abierta al amor. (Foto: La Voz)

Con 20 años de carrera artística, Danna Paola disfruta de su éxito en la actuación y en la música y por ende del lugar que se ha ganado en el corazón del público, por lo que deja a un lado chismes de supuestas rivalidades, como la que dicen, tiene con Belinda.

“Yo no tengo rivalidad con nadie, yo hago lo que hago por amor, yo estoy en esta industria desde que estoy muy pequeña y justo me he enfocado a no competir con nadie y ahora con mi música quiero transmitir eso”, indicó.

La joven estrella de la serie española “Élite”, aseguró que entre mujeres debería de existir el apoyo incondicional, por lo que no descarta en un futuro, hacer alguna colaboración con Belinda.

“Entre mujeres hay que apoyarnos siempre, me encantaría (colaborar con ella), yo la verdad ahorita estoy súper enfocada con mi música, viene toda la gira, viene la tercera temporada de “Élite”, que no sé si me quede tiempo”, indicó.

Enfocada en su trabajo, la actriz aseguró que sigue soltera.

“Ahorita quiero disfrutar tanto mi vida que llegará quien tenga que llegar, no estoy cerrada al amor, al contrario, escribo sobre el amor”, indicó.

