CLOSE

Vanessa no se equivocó, la telenovela que protagoniza al lado de Gabriel Soto y Pablo Montero, registra actualmente de los mejores ratings de los melodramas en México

Vanessa Guzmán es la protagonista de la telenovela “Soltero con Hijas”. (Foto: Televisa)

Preocupada por el bienestar de sus hijos, la actriz Vanessa Guzmán decidió alejarse de la televisión hace diez años, deseaba cuidar personalmente de su familia, sin embargo, cuando Juan Osorio le habló para protagonizar la telenovela “Soltero con Hijas”, la historia le encantó y se dio la oportunidad de continuar con su carrera, porque sintió que ya había cumplido su deseo y disfrutado lo suficiente de su retiro.

“Yo me sentía preparada desde hace tiempo para regresar a trabajar, pero sí quería encontrar el proyecto adecuado, me quise dar el tiempo forzoso y necesario para mi familia, y ese tiempo siempre lo preservaré en lo más profundo de mi ser, porque me hizo cambiar, me hizo darme cuenta de la perspectiva de la vida y me sirvió también para crecer como mujer, y decir: “el día que lo haga, quiero estar bien enfocada en lo que quiero” y así es”, señaló.

Aun cuando le tomó trabajo dejar el cuidado personal de sus dos hijos, un joven que ya tiene 20 años y un niño de 12, para regresar a trabajar, la actriz está tranquila y satisfecha.

MÁS: Vanessa Guzmán niega que haya escrito mensaje ofensivo a Irina Baeva

“Un día me di cuenta que ya podía dejar a mis hijos tranquilos para poder estar aquí, porque no puedo cambiarles su vida de la noche a la mañana, porque para mí lo más importante es su educación, y me pareció una buena oportunidad regresar con una historia que combinaba la comedia con el drama, y saber que el productor era Juan y los éxitos que había tenido”, indicó.

Vanessa no se equivocó, la telenovela que protagoniza al lado de Gabriel Soto y Pablo Montero, registra actualmente de los mejores ratings de los melodramas en México, ya que se trata de una comedia romántica, de corte totalmente familiar.

Al margen de polémicas

“Soltero con Hijas”, es una exitosa producción de Juan Osorio, protagonizada por Vanessa Guzmán, Gabriel Soto y Pablo Montero. (Foto: Televisa)

En las últimas semanas, se ha dicho que la actriz lleva una mala relación con Irina Baeva, con quien comparte créditos en “Soltero con Hijas, porque supuestamente a la actriz rusa no le parecen las escenas románticas que tiene con Gabriel Soto, situación que Vanessa, con la seriedad que la caracteriza, dejó clara, y aseguró que es mentira, y además, este tipo de comentarios si bien no le afectan, ya que está enfocada en su trabajo, faltan al respeto a las familias de todos los artistas, ya que en este caso, hay menores que se ven afectados por tantos chismes.

MÁS: Vanessa Guzmán regresa a Televisa con 'Soltero con Hijas'

“Jamás Irina vino a reclamarme absolutamente nada, porque no es verdad, entonces yo no tengo por qué ya entrar en eso. No quiero caer en eso, me molesta, yo respeto mucho la vida de los demás, hay menores de edad y a lo mejor nadie está pensando en ellos, entonces, yo sí pienso en ellos y en ellas, entonces, es preferible mantenerse alejado de esos chismes, porque les afecta. Aunque no lo crean, pero sí, de alguna manera u otra, con el tiempo les hace daño ver o leer muchas cosas”, puntualizó.

CONÓZCALA

Vanessa tenía diez años alejada de la televisión. (Foto: La Voz)

Vanessa Guzmán

Nació un 19 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua

En 1995 fue coronada Nuestra Belleza México

Ha participado en telenovelas como “Tres Mujeres” , “Siempre te Amaré”, “Amigos X Siempre”, “Carita de Ángel”, “Aventuras en el Tiempo”, “Entre el Amor y el Odio”, “Amar Otra vez”, “Alborada”, “Amor Mío” y “Atrévete a Soñar”

Tiene dos hijos, uno de actor Eduardo Rodríguez y otro con Uberto Bondoni

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/07/vanessa-guzman-un-regreso-triunfal-con-soltero-con-hijas/4648753002/