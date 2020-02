CLOSE

La actriz expresó que no hablará sobre el proceso legal que enfrenta su ex esposo Juan Collado, por respeto a sus dos hijos

Lety pide que no le pregunten acerca del proceso del padre de sus hijos, y menos en presencia de ellos, que son menores de edad. (Foto: La Voz)

Siempre atenta con la prensa, la actriz Leticia Calderón pidió que ya no se le cuestione más sobre el proceso legal que enfrenta su ex esposo Juan Collado, por respeto a sus hijos, que son menores de edad, y también porque ella no sabe nada, ya que está fuera de su vida desde hace muchos años.

“No puedo hablar de eso, porque vengo con mi hijo, respeta”, señaló la actriz, cuando la prensa la abordó y le mencionó el proceso legal que sigue el padre de sus hijos.

Sobre si es verdad que sus hijos mantienen comunicación con Juan, quien supuestamente los llama a diario desde el reclusorio, tal y como lo aseguró Yadhira Carrillo, la actriz insistió en no hablar al respecto.

“Quiero que respeten que vengo con mi hijo”, señaló.

Sin embargo, aseguró que ella y sus hijos están tranquilos.

“Estamos muy bien, muy felices”, puntualizó.

