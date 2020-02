CLOSE

El Festival del Renacimiento de Arizona es "una mezcla de historia, cuentos de hadas, fantasía y un poco de la película".

El pueblo de fábula del siglo XVI de Fairhaven, volverá a abrir sus puertas a los visitantes durante la edición anual número 32 del Festival del Renacimiento de Arizona que comienza el sábado 8 de febrero.

Durante ocho fines de semana, miles de personajes disfrazados al estilo de la época del medievo, se prepararán para la imaginaria visita de la Reina Katherine y su corte real. El pueblo cobra vida con acróbatas, bailarines folclóricos, criaturas míticas y narradores que recorren los caminos.

Los artesanos venden ropa, joyas y artículos de cuero, mientras los comediantes y músicos suben al escenario para mostrar sus talentos. Los juegos y desafíos incluyen salas de escape (cuartos en la que los asistentes buscan pistas especiales), tiro al blanco y paintball. Y los amantes de la comida pueden deleitarse con un menú de temática española en la “fiesta del placer”, una comida de cinco platillos y 90 minutos de duración en una sala medieval, mientras los artistas presentan entretenimiento en vivo.

El Festival del Renacimiento de Arizona es "una mezcla de historia, cuentos de hadas, fantasía y un poco de la película" Monty Python " que cobrará vida", aseguró Jeff Siegel, el productor del festival.

Lo más destacado del Festival del Renacimiento

Margaret Ebert del grupo de circo de comedia Barely Balanced malabares con cuchillos en el Arizona Renaissance Festival 2019 el 9 de febrero de 2019 en Gold Canyon, Arizona. (Foto: Anya Magnuson/The Republic)

Con el entretenimiento de 500 artistas en un lugar que abarca 30 acres y 14 escenarios, el calendario 2020 está repleto de hipnotizadores, malabaristas y animales amaestrados.

"Hablamos de escaparse de una manera positiva; el mundo es complicado y cada vez más tecnológico", dijo Siegel. "Esperamos que pueda olvidarse del recibo del pago de su automóvil, su cita con el dentista o su examen en la escuela".

Si bien la mayor parte del entretenimiento es adecuado para todas las edades, el programa señala los actos que pueden incluir algún toque de humor subido de tono.

Aquellos que deseen participar en la fiesta del placer deben reservar sus asientos con un costo de 75.95 dólares (que incluye el costo de la entrada y un recuerdo especial) por adelantado en el sitio de internet del festival; Se han agotado varias fechas, incluida el fin de semana de apertura. El menú, que se puede encontrar en la página del festival, incluye camarones y chorizo a la parrilla, pierna de cordero, cuartos de pollo y budín de pan.

Si bien vestirse con ropa de la época es opcional, aquellos que quieran entrar en el ambiente renacentista pueden rentar atuendos del siglo XVI en la tienda de disfraces de Belrose, junto a la puerta principal.

"El festival del renacimiento, en gran parte, es una fiesta de disfraces gigantes", comentó Siegel. "Hay que dejar sus preocupaciones atrás por unas horas".

¿Qué hay de nuevo para el 2020?

Adam "Crack" Winrich realiza su espectáculo con un látigo en llamas en el Arizona Renaissance Festival 2019 el 9 de febrero de 2019 en Gold Canyon, Arizona. (Foto: Anya Magnuson/The Republic)

El festival del año pasado marcó el debut de las salas de escape, y la feria del 2020 no tiene ninguna instalación nueva en ese sentido.

Se han realizado mejoras logísticas en el estacionamiento y los lugares con asientos para los transeúntes, expuso Siegel. Algunos asistentes pueden notar alguna barra de cerveza emergente, que los organizadores esperan convertir en un bar de vinos en el futuro.

Los nuevos actos de este año incluyen "The Puppies of Penzance", una versión de la ópera "The Pirates of Penzance" que muestra a los caninos tripulando un barco. La Langer's Ball trae música irlandesa de punk folk, mientras que April Flowers toca el banjo para los niños en edad escolar. Los niños también pueden deleitarse con Pirouette, que baila en su caja mágica musical. Los visitantes probablemente se encontrarán con el recién llegado Shamus the Insulter, quien deambulará por los jardines y lanzará púas puntiagudas. Los visitantes son advertidos.

Actos imperdibles

Si un acto es nuevo en el festival de Arizona o si se ha estado presentando durante los últimos 32 años, la improvisación mantienen la frescura de año en año, dijo Siegel.

"Algunos de sus programas son actualizados con su comedia de situación favorita", comentó.

El productor del evento señaló que algunos artistas son especialmente populares, entre ellos:

Hey Nunnie Nunnie

The Tortuga Twins

Don Juan & Miguel

The Jousters

Nicole Skelly presentará "The Gwendolyn Show", un programa de comedia interactiva que incluye cuentos de hadas improvisados, en su tercer año.

"Me encanta lo divertido y ridículo que es representar a Gwendolyn", dijo Skelly. “Ella toma las cosas un poco en broma literalmente y a veces como que se confunde. Es un poco como una niñita, supongo".

Se presentan nuevas historias de cuentos clásicos, a menudo incorporando referencias de la cultura pop y los tramas de Shakespeare.

"Trato de hacer que las historias sean accesibles para todas las edades, para que los niños puedan entender lo que sucede con los cuentos de hadas familiares, y los adultos obtengan un poco más con un chiste más inteligente o (insinuante)".

Cupones y descuentos

Un caballero de justas espuelas en su cargador en el Arizona Renaissance Festival. (Foto: Arizona Renaissance Festival.)

Los boletos comprados en la puerta cuestan de 28 a 25 dólares para mayores de 60 años y 18 dólares para niños de 5 a 12 años. La entrada es gratuita para niños de 4 años o menores. Hay formas de obtener admisión gratuita o con algún descuento:

Puede obtenerse un cupón válido por dos boletos en 28 dólares en los locales participantes de Hall of Frames, Bookmans y Cobblestone Auto Spa en Phoenix, Flagstaff y Tucson. El cupón debe canjearse en la taquilla del festival y es válido el 8, 9 y 17 de febrero. Hall of Frames ofrece una versión del cupón que se puede descargar en hallofframes.com.

Ahorre 2 dólares por boleto comprando por adelantado en Fry’s Food Stores.

Compre por adelantado en la página de internet del festival para ahorrar 1dolar por boleto.

Para obtener la entrada gratuita de niños menores de 5 años, se debe comprar un boleto de adulto en el festival.

El fin de semana del 29 de febrero al 1 de marzo, los niños de 5 a 12 años entran gratis con una donación de dos libros a Kids Need to Read en la puerta del festival.

El sábado 21 de marzo es el día LGBTQ + y el código promocional LGBTQ se puede usar en línea para obtener un descuento.

Del 28 al 29 de marzo, aquellos que donen tres tipos de alimentos enlatados o no perecederos al Banco de Alimentos Apache Junction en la puerta, pueden recibir la entrada gratuita para los niños.

Fines de semana temáticos

Los fines de semana de la Invasión Pirata y el Viajero del Tiempo son particularmente populares, comenta Siegel.

"Verán la corte real rodeada de los soldados de asalto de" Star Wars "" el fin de semana de Time Traveler, dijo. Este es el calendario de fines de semana temáticos, que incluyen concursos de disfraces para niños y adultos:

15-17 de febrero: Regal Royals, Monarch Monday. El Día de la Conciencia sobre los Sordos es el 15 de febrero.

Regal Royals, Monarch Monday. El Día de la Conciencia sobre los Sordos es el 15 de febrero. 22-23 de febrero: Fin de semana del Viajero del Tiempo.

Fin de semana del Viajero del Tiempo. Del 29 de febrero al 1 de marzo: Invasión Pirata.

Invasión Pirata. 7-8 de marzo: Fiesta de la Cerveza.

Fiesta de la Cerveza. 14-15 de marzo: Fin de semana Celta.

Fin de semana Celta. 21-22 de marzo: Fin de semana de Commedia Dell’arte y Festa Italiana.

Arizona Renaissance Festival

Dónde: 12601 U.S. 60, Gold Canyon.

Cuándo: Feb. 8-9, 15-17, 22-23, 29-1 Marzo, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 de 10 a.m.-6 p.m.

Admisión: $26-$28.

Contacto: 520-463-2700, arizona.renfestinfo.com.

