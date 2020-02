CLOSE

El cantante expresó que José José fue manipulado para no reconocerlo como su hijo

Manuel José es muy feliz con el cariño que el público le brinda. (Foto: La Voz)

Abrumado por tantos cuestionamientos, acerca de que si es hijo o no de José José, el cantante colombiano Manuel José, ya no quiere tocar el tema, pero tampoco se puede quedar callado cuando se habla de cosas o situaciones que no son ciertas.

Él sabe el extraordinario contacto que tuvo con “El Príncipe de la Canción”, su conexión, su cariño, por lo que considera que todo lo que se diga ahora, está de más, incluso, que se comente el video donde niega ser su padre, pues cree que lo manipularon, lo pusieron en su contra, pero eso ya es pasado y ahí se queda.

“Esas no son sus palabras, si lo dijo, no fue porque él lo haya querido decir, parecía que estuviera leyendo un libreto, puesto por alguien, en contra mía”, explicó.

Recordó que la reunión que tuvo en privado con José José, contradice las palabras que dijo en ese video.

“Cuando nosotros compartimos en privado y tuvimos la oportunidad de conversar tantas cosas, muy lindas, muy largas, que no tengo por qué contarlas, porque ahí sí me estaría aprovechando de él, realmente nos entendimos”, indicó.

Manuel José tiene un enorme parecido con José José, no solo físico, sino en su voz, lo que agradece al destino, porque le permite hacer un digno homenaje al uno de los máximos ídolos de la canción. (Foto: La Voz)

Manuel José dejó claro, por última vez, que él no busca sacar provecho de José José, ni reconocimientos, ni dinero, ni nada, no le interesa, él tiene le privilegio de tener una voz, un don, que heredado o no, es suyo y le permite trabajar y disfrutar de un escenario, del aplauso y cariño del público y un recuerdo.

“Yo no estoy pidiendo ni exigiendo nada, todo lo que estoy teniendo en este momento me lo está entregando el público”, comentó.

Descartó hacerse una nueva prueba de ADN con la sangre que, supuestamente, está ofreciendo José Joel.

“Eso no es cierto, él no ha ofrecido nunca nada de eso”, indicó.

Durante la conferencia que ofreció el cantante para hablar de su próximo show, llegó un hombre, el cual supuestamente le fue a notificar sobre la demanda que interpuso José Joel por usurpación de identidad, lo que él asegura no está cometiendo, pues en ninguna parte se presenta como “El hijo de José José”, y su repertorio lo puede cantar quien pueda hacerlo. Así es que no teme a nada, porque no está cometiendo un delito.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/05/manuel-jose-descarta-hacerse-otra-prueba-de-adn/4668421002/