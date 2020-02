CLOSE

La cantante tomó la decisión de irse a vivir a Argentina por amor y no por la inseguridad que se vive en México

Julieta asegura que aunque está muy feliz radicando en Argentina, su corazón siempre está muy pendiente de México, a donde regresa para presentar su show “Íntimo”. (Foto: La Voz)

Desde hace más de dos años, la cantante Julieta Venegas radica en Buenos Aires, Argentina, pero su decisión de dejar México, asegura, no se debió a la inseguridad que se vive en este país, sino al amor que le tiene a su pareja Pablo Braun.

“Les digo la verdad, me fui por amor, me enamoré, y también en el fondo, la ciudad (de México) me habría sobrepasado mucho, no fue la inseguridad, fue el tamaño, las distancias y justo en ese tiempo, conocí a mi pareja, el papá de mi hija se regresó a Argentina y dije: “tiene sentido, esto pasa por algo”, no fue por la inseguridad, siempre me sentí bien en la ciudad (de México)”, indicó.

En Argentina, Julieta ha encontrado una vida mucho más sencilla y práctica.

“No llevo tantos años, extraño un montón México, desde afuera lo veo como un país enorme, increíble, complejo y con mucho problemas, no siento que me fui, siento como que estoy acá, estoy como en un limbo, estoy más atenta, entiendo mejor y más familiarizada con México, pero la vez el vivir en Buenos Aires me da mucho más libertad”, asegura.

Julieta Venegas dejó México, por amor. (Foto: La Voz)

Julieta se siente tan bien en Argentina, que se ha abierto la posibilidad de diversificar su carrera, de experimentar, de volver a empezar e iniciar nuevos caminos.

“Lo de el monólogo de teatro (“La Enamorada”), jamás lo hubiera hecho estando acá en México, me siento libre de hacer las cosas de otra manera, yo no sé si soy un personaje mediático, allá vivo la ciudad mucho, camino un montón, uso el metro, me gusta el tener más tiempo, al ser una ciudad más chica”, indicó.

La cantante regresó a México en donde se presentará 14 y 15 de febrero en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, con su show “Íntimo”.

“Siento que necesito esa cercanía con la gente que quiere venir a verme, no estoy lista para construir un show grande”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/02/05/julieta-venegas-concierto-argentina/4668338002/