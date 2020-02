CLOSE

El actor agradeció que Vicente Fernández le dijera que cantó muy bonito en la cinta “Como Caído del Cielo”

Omar Chaparro asegura que desconoce si Lupita, hija de Pedro Infante, está demandando por la realización de la cinta “Como Caído del Cielo”. (Foto: La Voz)

Feliz del éxito que ha tenido la cinta “Como Caído del Cielo”, Omar Chaparro presumió que durante un encuentro que tuvo con Vicente Fernández, en el rancho de Los Tres Potrillos, “El Charro de Huentitán”, lo felicitó por la forma en que canta.

“Para sorpresa mía, el señor vio también la película y me felicitó, me dijo que cantaba muy bonito, y estuvimos platicando una hora, y grabé toda la plática, porque no quería perdérmelo, lo grabé y algún día la compartiré “, indicó.

El haberse podido reunir con Vicente, le sirvió a Omar para absorber todo los consejos que el cantante le dio.

“Es un libro abierto, es un maestro con gran un corazón. Yo estaba como una esponja absorbiendo cada palabra, cada experiencia del señor”, comentó.

Después de tantas críticas y ataques por haber sido elegido para darle vida a un imitador de Pedro Infante, para Omar es un privilegio que a la gente le haya gustado su actuación, incluso, descarta que Lupita Infante, hija de Pedro, vaya a demandar, pues sabe que quedó encantada con la cinta.

Omar, está orgulloso de la haber recibido tan buena crítica de Vicente Fernández, quien vio "Como Caído del Cielo" y le encantó. (Foto: Netflix)

"Yo sé que a Lupita le gustó la película. De los términos de la demanda, yo no estoy enterado, la verdad no hay ninguna demanda. Yo creo que sí le gustó y está contenta. Aparte, ella firmó y obviamente tiene su crédito como productora ejecutiva y creo que también llegó a un acuerdo económico y está su firma", comentó.

El actor presentó la producción discográfica de la cinta “Como Caído del Cielo”, que incluye el tema “De qué Sirve el Cielo”.

“Son 13 temas en el disco, obviamente incluye “De qué me Sirve el Cielo”, más que nada es el SoundTrack de la película”, puntualizó.

