Michelle dejó atrás sus inseguridades y por ello y por salud, se quitó los implantes de seno que su puso hace nueve años. (Foto: La Voz)

Hace nueve años, la actriz Michelle Renaud decidió ponerse implante de senos, debido a que se sentía insegura y tenía baja autoestima, a siete años después, debido a una molestia, se los cambió, e incluso se embarazó con ellos y lactó a su hijo, sin embargo, las molestias seguían, por lo que decidió quitárselos para evitar cualquier enfermedad y ella misma cuenta toda la historia, por si le sirve a alguien más.

“Les quiero compartir mi historia, porque al igual que yo, sé que hay muchas mujeres con inseguridades y baja autoestima, que desean tener un cuerpo más estético, parecido al de las modelos.

“Bueno, a mi me pasó hace 9 años, que decidí operarme el busto, ponerme implantes, al principio me pareció una gran idea, porque mi doctor jamás me hablo de los riesgos de tener implantes en el cuerpo y la verdad, en ese momento, me sentía mejor con una talla más grande de bra; el caso es que con los años, casi cuando cumplía 7 años con los implantes empecé a tener síntomas raros en el cuerpo, algunos los tenía desde el principio, pero se fueron intensificando, después de dejar de lactar, vino el caos”, señaló.

Tras someterse a la cirugía para retirar los implantes, la actriz se dijo feliz por haberlo hecho.

“Creo que soy la más plana del planeta y estoy muy contenta con mi cuerpo, es un rollo de autoestima”, indicó.

Lamentó que durante este tiempo, diera un mensaje erróneo a las jóvenes que la admiran.

“Le estaba dando un mensaje erróneo a las mujeres que me siguen, les pido una disculpa, tenía inseguridades y pensé que los implantes me lo iban a quitar y estos no hacen mucho cambio”, puntualizó.

Cabe señalar que hace cinco años, la mamá de Michelle, perdió la batalla contra el cáncer de seno.

