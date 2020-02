CLOSE

La actriz , le recordó a Manuel José, que José José le comprobó, que no es su hijo

Anel le pide a Manuel José que deje de insistir en que es hijo de José José, porque él mismo le comprobó que no lo es. (Foto: La Voz)

Anel, quien fuera esposa de José José y madre de sus dos hijos, pidió a Manuel José que deje de insistir en que es hijo legítimo de “El Príncipe de la Canción”, simplemente porque no lo es, como lo demostró una prueba de ADN que el mismo José José accedió a hacerse, ante el parecido físico y de la voz con el joven, que solo es una casualidad.

“No Bryan, no es tu papá y dejó un video específicamente diciéndolo mi amor, ya se te dijo”, comentó.

Pidió a Manuel José, que si no está conforme con la prueba de ADN que se realizó en su momento con el cantante, que demande al laboratorio donde se les practicó a ambos.

“Si no estás a gusto con la prueba de ADN, ve y demanda al laboratorio, tampoco has ido, insistes e insistes, pero es una realidad y la tienes que aceptar, porque si no, es irte en contra de la palabra de José José”, indicó.

Habrá que recordar que hace unos años, Manuel José saltó a la fama en un programa de imitadores, ganando como José José, por su extraordinario parecido físico y por su voz, sin embargo, lo que más impactó fue su historia, pues realmente creía ser hijo de “El Príncipe de la Canción”, quien asegura tuvo una relación furtiva con su madre.

Luego de conocer la historia, José José aseguró no recordar a la madre del joven, sin embargo, ante la duda razonada por el parecido y la voz, accedió de buena fe, a realizarse las pruebas de ADN, que resultaron negativas, causando incluso, desilusión en el famoso cantante mexicano, quien dejó claro en un video, el resultado de la prueba.

Esta es la razón por la que Anel le pide Manuel José que deje esa historia en paz, incluso, le advierte que si insiste, dará “a conocer” el video (que ya ha salido en algunos medios), en donde José José le aclara que no es su hijo.

“En el video José le dice a él que no es su papá y va a empezar a correr por todas las redes sociales”, puntualizó.

