José María Torre considera que ya pasó su etapa de buscar oportunidades en Hollywood

José María ha podido consolidar y combinar su carrera histriónica con la de diseñador de ropa. (Foto: La Voz)

A pesar de que el actor José María Torre divide su tiempo entre México y Los Ángeles, asegura que ya no busca oportunidades histriónicas en Hollywood , porque considera que ya es muy tarde para empezar a hacer una carrera en Estados Unidos.

“Ya estoy muy mayor para eso, no es que me mueva a Los Ángeles a hacer audiciones, yo creo que ya pasó esa etapa, esa energía si algo pasa y me mandan un casting y algo sucede, será el destino”, indicó.

El actor prefiere concentrarse en los proyectos que tiene en México, uno de ellos, retomar su marca de ropa.

“Estoy retomando la marca de ropa, estamos en un proyecto increíble, estoy muy contento, este año vamos a hacer un desfile de la marca y me tiene muy motivado”, indicó el actor.

José María confesó que uno de los motivos por los cuales se alejó de la moda, fue porque los productores lo empezaron a ver como diseñador y no como actor.

“Ya la gente entendió que nos gusta hacer muchas cosas en el mundo creativo, ya no estoy tan castigado, de repente cuando empecé en la moda, no me hablaban para castings de cine, porque decían: “eres modisto y te dedicas a la moda”, pero ahora la gente ya entendió y hay una apertura increíble”, comentó.

