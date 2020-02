CLOSE

Aunque asegura que nunca ha sufrido acoso sexual, expresó que sí se ha sentido incómoda con lo piropos que le han llegado a hacer.

Paulina Goto está encantada con su personaje de Marcela en “Vencer el Miedo”. (Foto: Televisa)

Con 10 años de carrera en la actuación y el canto, Paulina Goto encontró en su personaje de Marcela, en la telenovela “Vencer el Miedo” y en la historia misma, la seguridad para expresar siempre sus sentimientos y jamás quedarse callada de nada.

“Lo que me encantó de esta historia son los temas que toca, que son actuales, que están sucediendo, que la vida para muchas personas es muy dura; me gusta que anima a las mujeres a denunciar, a no quedarse calladas nunca, ya sea por abuso sexual o violencia familiar, o por lo que sea, uno no se puede quedar callada, hay que pedir ayuda”, expresó la actriz, quien también interpreta el tema de la telenovela, producción de Rosy Ocampo, y en donde comparte protagónico con Danilo Carrera.

La actriz reveló que hizo trabajo de campo para entender mejor a su nuevo personaje. (Foto: La Voz)

“Gracias a Dios no me ha tocado (sufrir acoso sexual), pero me pasó que de chica, me iba caminado a casa de una amiguita y unos señores de construcción, me gritaban “ay, qué chula”, “qué guapa”, y si bien no te están diciendo nada feo, te incomoda, te sientes vulnerable; me acuerdo que después de eso, salí con un tenedor en la mano. Creo que a todas nos ha pasado en algún momento el sentirnos así, y creo que a través de esta historia de “Vencer el Miedo”, las mujeres de cualquier edad, de cualquier estrato social, verán lo importante que es decir: “esto no me gusta”, comentó.

Para dar vida a Marcela, la actriz revela que se metió de manera profunda al entorno de su personaje, incluso, fue a lugares en donde se viven situaciones similares.

“Pudimos hacer algo de trabajo de campo, para ver, escuchar y sentir el mundo de Marcela, fuimos a barrios. Eso fue una de las cosas más importante de este proyecto, es muy interesante y son de las cosas que como actriz agradeces, a veces terminaban mis escenas y yo seguía hablando como Marcela”, expresó.

En “Vencer el Miedo”, Paulina interpreta a Marcela, una chica que se equivoca ante las adversidades que la vida le presenta, pagando muy caro su error, sin embargo, encuentra la fuerza para cambiar, salir adelante y buscar una vida mejor para ella y los suyos.

CONÓZCALA

Para Paulina, historias como la de “Vencer el Miedo”, reflejan el verdadero acontecer de muchas familias. (Foto: La Voz)

Paulina Goto

Nació en Monterrey, Nuevo León

Su nombre real es Paulina Gómez Torres

Su debut en telenovelas fue en “Niña de mi Corazón”

Inició su carrera como cantante en 2010 con su álbum “Paulina Goto”

Protagonizó la serie Miss XV

Formó parte del grupo Eme15

“Menos de un Minuto”, es su más recuente sencillo

