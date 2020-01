CLOSE

Alejandro Tommasi sí cree que Manuel José es hijo de José José, aunque una prueba de ADN haya dicho que no. (Foto: La Voz)

Aunque una prueba de ADN haya dicho que no hay parentesco entre el cantante colombiano Manuel José y José José, el actor Alejandro Tommasi respalda la versión de que sí es hijo de “El Príncipe de la Canción”, porque se parece físicamente y canta como él.

“Si, claro que es hijo de él, sí, claro que sí lo es, porque se parece y porque canta idéntico a él”, comentó el actor, quien mantiene una buena relación con el cantante colombiano, quien ha señalado que la prueba de ADN que se hizo con José José, fue de alguna forma manipulada, por personas que no deseaban que lo reconociera legalmente.

Ahora Tommasi será el encargado de abrir el concierto que ofrecerá Manuel José, no teme que Marysol y José Joel se molesten con él, porque hay libertad y respeto.

“Yo conozco muy bien a José Joel y a Marysol, y de ninguna manera (se molestarían) somos artistas todos, creo que todos debemos de tener la oportunidad de subirnos al escenario y de cantar, no son canciones del señor (José José) son canciones de Manuel Alejandro, de otros compositores que cantó José José con su gran voz”, indicó.

Respeta postura de Mauricio Clark

Después de que Mauricio Clark confesara que se había hecho exorcismo para “curar” su homosexualidad, Tomassi dijo respetar al periodista de espectáculos, sin embargo, aseveró que la homosexualidad no es un padecimiento que se cure.

“Yo pienso que ya es decisión de cada quien, él tiene su propia experiencia, yo no expondría algo así, (la homosexualidad) no es algo que se quite, es una preferencia”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/01/30/alejandro-tommasi-respalda-manuel-jose/2858075001/