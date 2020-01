CLOSE

El cantante Manuel José, asegura que sí es hijo de José José, aunque los hijos reconocidos del cantante no quieran aceptarlo

El cantante colombiano Manuel José, asegura que lo mejor que le pudo heredar José José, fue su voz. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Aunque en vida, José José cedió a hacerse una prueba paternidad con Manuel José y esta salió negativa, el cantante colombiano insiste en que sí es su hijo, y aunque sigue creyendo que aquellas pruebas fueron manipuladas, ya no tiene intención de repetirlas ahora con alguno de sus tres “hermanos”, quienes lo desconocen y le llaman “imitador”, pues lo deja todo en manos de Dios, que le dio la fortuna de heredar de “su padre” su voz, y eso es lo más importante.

“Sí lo soy. ¿Qué pretenden con esa palabra (imitador)?.. minimizar mi talento, minimizar mi carrera, lo que yo hago no lo pueden minimizar, ellos (Marysol y José Joel), porque es el público quien decide y el público me está apoyando en todos los teatros donde me presento”, indicó.

Manuel José reveló que poco antes de la muerte de “El Príncipe de la Canción”, pensó en buscarlo para hacerse una nueva prueba de ADN en privado, muy al margen del entorno que lo rodeaba, sin embargo, por diversas cuestiones no lo pudo hacer, y ahora ya no le interesa hacerla con José Joel, Marysol o Sara, los tres hijos reconocidos del cantante.

“No (no me haría la prueba), porque sería seguir ahondado que mi carrera tiene que depender de eso, y mi carrera tiene que depender de mi voz, del talento y de lo que haga como artista”, indicó.

Aún cuando José Joel y Marysol han expresado que Manuel José se ha agarrado del nombre de su padre para hacerse publicidad, el colombiano insiste que eso es falso.

“Yo utilizo mi propio nombre: Manuel José, el nombre de José José ha estado vinculado a todos los artistas que le han hecho homenaje, y han cantado sus canciones, entonces aquí nadie está utilizando nada”, comentó.

Finalmente, el cantante expresó que no desea pelear la herencia de José José, si es que la hay, pues lo mejor que le heredó fue su voz y gracias a ella tiene mucho trabajo, no necesita más.

“Yo siempre he dicho que la mejor herencia que Dios me pudo regalar es mi voz y está en mi garganta”, puntualizó.

