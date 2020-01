CLOSE

La actriz no está al pendiente de lo que se dice sobre su matrimonio.

La actriz Ludwika Paleta aseguró desconocer los rumores que indican que se está divorciando de Emiliano Salinas, quien fue relacionado con Keith Raniere, acusado de tener una secta de explotación sexual.

“La verdad es que no sabía del reportaje del que me hablas, porque se escriben cosas de mí todos los días y no puedo estar pendiente de todo”, señaló la actriz.

A pesar de que sus hijos Bárbara y Sebastián aún son muy pequeños, Ludwika espera protegerlos de la vida pública, tal y como lo hizo con Nicolás, su primer hijo.

“Mis hijos chiquitos todavía están muy chiquitos, y como están chiquitos, pues los protejo mucho de la vida pública, porque no es fácil, porque los niños no son famosos, la famosa es su mamá y muchos años lo hice con Nicolás , son niños y no tendrían por qué estar expuestos”, indicó.

Sobre los acusaciones en contra de su esposo, la actriz se limitó a defender lo que ella siempre ha promovido: el respeto a la mujer.

“Toda mi vida he sido promotora del respeto a la libertad y a los derechos humanos. No existe justificación alguna, bajo ningún contexto, para lastimar la dignidad de una persona”, indicó.

La actriz fue reconocida por 30 años de trayectoria en el marco de la obra “Perfectos Desconocidos”, en la que participa.

