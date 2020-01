CLOSE

Bárbara volvió a proponer matrimonio a Fernando Schöenwald. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Gracias al papel de Rosario Tijeras, en la serie del mismo nombre, Bárbara de Regil pudo demostrar su calidad histriónica y catapultarse a la fama a nivel continental, por lo que está agradecida con la oportunidad de desarrollar una historia tan dura, pero tan bien escrita, aunque sea de un tema tan criticado como el narcotráfico, por lo que lamenta las críticas a estas llamadas narcoseries y que se les culpe del comportamiento violento, que han adoptado algunos niños y adolescentes.

“¿Por qué el niño trae una pistola?, es en casa en donde creamos buenos seres humanos, no en las películas, no en las series, no en los videojuegos; si yo veo que Tom Cruise brinca dos edificios, no voy a ir a saltar dos pisos, yo creo que es en casa donde creamos el comportamiento de los seres humanos”, señaló la actriz.

Recientemente, en México, un niño de 11 años, llevó dos pistolas a la escuela y mató a su profesora, hirió a cinco personas más y luego se suicidó; según las primeras indagatorias, las autoridades expusieron que quizá el niño estaba influenciado por la violencia de un videojuego al que era aficionado, desatando en la sociedad una crítica a estos videojuegos y a las narconovelas, ante esto, Bárbara insistió en que la culpa del mal comportamiento de niños y adolescentes, no es del contenido que ofrecen la TV, el cine, o los videojuegos, la culpa es de los padres, del seno familiar, que es donde se fomentan valores, se educa, se guía, se enseña el respeto al prójimo, lo que está bien o mal, y lo que es la realidad o la ficción.

Bárbara de Regil, es mucho más que Rosario Tijeras. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

“¿Por qué el niño trae una pistola?, insisto, ¿qué hay aquí (señala la cabeza y el corazón) qué te siembran tus papás?, ¿me explico?”

Pese a su juventud, Bárbara es madre de una chica de 15 años, que es su principal motor de vida, su gran responsabilidad.

“Todos los días hablo con mi hija, le siembro buenas semillas en la cabeza y no tiene nada qué ver, si ves la tele y hay balazos, si hay narco series, si hay ficción o un retrato de la vida real, nada de lo que vea ahí, lo va a hacer”, aseguró la actriz.

Bárbara está muy orgullosa de lo que logró con Rosario Tijeras, pero aclara que no por ello busca eternizarse en el personaje de sicaria o busca historias similares, por muy exitosas que resulten, como actriz está abierta y en capacidad de hacer muchos otros personajes, en cualquier contexto, por ello aceptó interpretar a una mujer con esclerosis, que además la aleja de su belleza.

Impactará con un nuevo personaje, una mujer enferma de esclerosis. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

“Si dicen que tengo que subir 20 kilos, los subo, porque soy dedicada, no me importa mi cuerpo por verme bien, sino por sentirme bien. Ahorita voy a interpretar a una mujer con esclerosis en una serie, y no me importa que no me voy a ver bonita”, indicó.

En lo que se refiere a su vida personal, Bárbara está felizmente casada desde hace dos años, con el empresario Fernando Schoenwald, con quien tiene una complicidad máxima, tanto, que recientemente le volvió a proponer matrimonio, como parte de un proyecto de pareja.

“Yo ya estoy casada con Fer, pero esta es una sorpresa, de la que les hablaré este 28 de enero y que el 1 de febrero (en una sus clases públicas de cardio motivacional), en la Ciudad de México, lo voy a enseñar, es una sorpresa que tenemos Fer, Tommy Torres y yo para toda la gente, es sobre nuestra boda”.

La actriz indicó que será algo muy novedoso para todas las parejas.

“No es sólo nuestra boda. Uno no encuentra la pareja ideal, uno tiene que ser la pareja ideal. Esto es algo que depende de los dos, porque a veces, a él le toca aguantar y luego a mí, es hacer un equipo, no es esperar a que llegue un hombre y te abra la puerta, yo le abrí a Fer la puerta desde adentro, para que él me la abra a mí, es poner el ejemplo”, puntualizó.

CONÓZCALA

Bárbara asegura que no son las narcoseries las causantes de la violencia en los menores, sino la educación en casa. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

Bárbara de Regil

Nació en la Ciudad de México

Debutó en la telenovela “Bajo el Alma”

Se catapultó a la fama como protagonista de “Rosario Tijeras”

Tiene una hija de 15 años que se llama Alexa.

Está casada con Fernando Schöenwald

Es prima de Marco Antonio Regil

Está por estrenar la cinta “Rebelión de los Godínez”

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/01/24/barbara-de-regil-deja-atras-rosario-tijeras/4531071002/