La conductora anunció su compromiso con Yaya Kosikova, con quien lleva varios años de relación

Monserrat y Yaya Kosikova están juntas desde el 11 de marzo de 2015. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La conductora Montserrat Oliver anunció su compromiso con Yaya Kosikova, con quien lleva ya casi cinco años de relación.

En medio de un escenario romántico, iluminado por la palabra Love, Montserrat le entregó un anillo de diamantes a Yaya.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió la cabaña en donde le entregó el anillo de compromiso a Yaya, quien no pudo ocultar su felicidad.

Con el mensaje “Qué creen? We said YES!”, la conductora celebró el momento, aunque hasta ahora no se sabe si este es “un compromiso del alma”, como ella dijo hace unos días, o si habrá boda ante el juez.

Apenas el pasado 14 de enero, Montserrat dijo, a través de una auto entrevista en su canal de YouTube, que firmar un papel no es necesario, cuando se tiene un compromiso del alma.

“Ya me casé una vez, y fue un papel que firmé, y luego firmé otro papel y me divorcié, siento que casarte es un papel, una mera formalidad, que a lo mejor ayuda a ciertas cosas, pero que no es necesario, que cuando tienes un compromiso del alma, vale más que un papel, pero hay mucha gente que se le hace importante, y dicen unas amigas mías que se casaron que sí les cambia el asunto, de esta agua no bebé porque uego acabas atragantándote”.

Montserrat y Yaya mantienen uno de los noviazgos más estables del medio artístico mexicano, desde el 11 de marzo de 2015 (según han revelado amabas a través de sus redes sociales), se conocieron en Nueva York, en un evento en pro de los animales.

Amante de los animales y la naturaleza, sentimental, perfeccionista y honesta, Montse ha dicho que lo que más ama en el mundo es lo bueno, la sinceridad, la honestidad, la gente que da sin esperar nada a cambio, lo que sin duda, encontró en Yaya.

A través de su canal de YouTube, Monste señaló que hoy vive a plenitud su sexualidad y habla abiertamente de ella, después de tantos años, porque siente que a través de ello puede ayudar a muchas personas a superar sus miedos.

“Porque esta soy yo, esta es mi vida, no quiero mentir, y quiero ayudar, puedo ayudar mucho más, saliendo el clóset, que no decirlo públicamente, aunque todo mundo lo supiera, por eso salí del closet, me costó un poco, porque me daban miedo las marcas, me daba miedo quedarme sin trabajo, me daba miedo mi hermana de repente (pero no, es bien linda)”.

Criada en una familia conservadora, cuando Montserrat se enamoró de Yolanda Andrade y decidió divorciarse (estaba casada con un hombre), confiesa que tenía mucho respeto a su mamá, sin embargo ella un día la sorprendió diciéndole que lo sabía y para ella era una hija perfecta a la que amaba por encima de todo. La historia con su hermana es distinta, pues igualmente conservadora, la aceptó, pero le pidió no hablar de ello públicamente. “Vive en una sociedad muy cerrada, en Monterrey”

