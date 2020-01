CLOSE

La actriz expresó que planea “buscar” a Guillermo del Toro, a quien recuerda con gran cariño.

Debido a que se retransmitirá la telenovela “El Extraño Retorno de Diana Salazar”, Lucía Méndez expresó su interés en buscar al laureado cineasta Guillermo del Toro, quien en 1988 le consiguió los pupilentes amarillos que ella lució en este personaje, lo que la actriz recuerda con cariño, porque con su buen humor, le ayudó a tener confianza en las propuestas innovadoras de su personaje.

“Voy a buscar a Guillermo del Toro. Me encantaría buscarlo, porque fue muy amable conmigo, se reía mucho porque me decía “póntelos” (pupilentes)” y yo no podía, y yo tenía una torpeza, le decía: “pónmelos tú” y era muy simpático, muy sencillo, divino”, recordó la actriz, sin precisar si lo buscaría para recordar estás anécdotas o para pedirle una oportunidad en alguna de sus producciones.

Lucía recordó que en aquella época, Guillermo era aún muy jovencito, aún Hollywood no descubría su enorme talento, y tenía una tienda de artículos para los efectos especiales de películas.

Reina de las telenovelas a nivel mundial, Lucía hoy está alejada de las mismas, por decisión propia, ya que en respeto a sí misma como actriz y a esta trayectoria, no acepta nada si ella no es la protagonista.

“Si no es protagónico el proyecto, conjuntamente con una dama joven, donde las dos seamos protagonistas, como “Amores Verdaderos”, entonces yo no podría hacer ni un proyecto, en donde yo no sea la protagonista”, sentenció.

En 1988, Lucía impactaba en “El Extraño Retorno de Diana Salazar”. (Foto: Televisa)

Aclaró que su decisión no se debe a que se considere una diva, simplemente es por respeto su carrera

“No es como “La Diva Lucía Méndez”, pero creo que tengo una trayectoria muy importante “, indicó la actriz, quien no oculta su orgullo de que una nueva generación de televidentes vea este melodrama que no solo marcó un parteaguas en su carrera, sino que forma parte importante en la historia de la televisión mexicana.

“El Extraño Retorno de Diana Salazar” se retransmitirá por primera en la televisión mexicana en el canal de paga tlnovelas, a partir de este 27 de enero, con emisiones emisiones de lunes a viernes a las 13:40 y 23:05 horas, y un maratón los domingos a partir de las 16:30 horas. La emisión podrá ser vista a través de la señal del canal tlnovelas en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa y en la plataforma Blim TV.

Lucía no acepta regresar a las telenovelas, si no es como protagonista. (Foto: La Voz)

“El Extraño Retorno de Diana Salazar” narra la historia de Leonor de Santiago (Lucía Méndez), una mujer que es condenada a morir quemada en la hoguera, al ser acusada de practicar brujería. Tres siglos después, Diana Salazar encuentra un antiguo relicario que perteneció a Leonor de Santiago, y que la involucra en extraños e inexplicables fenómenos paranormales.

Diana recurre a Irene del Conde (Alma Muriel), psiquiatra y parasicóloga, que la ayuda a recordar pasajes de una vida pasada, que la hacen creer que es la reencarnación de Leonor de Santiago.

Esta telenovela, producción de Carlos Téllez, fue adaptada por Carlos Olmos y Mario Cruz, y cuenta también con las actuaciones estelares de Alma Muriel, Alejandro Camacho, Carlos Cámara, Patricia Reyes Spíndola, Rosa María Bianchi, Rafael Baledón y Jorge Martínez, entre otros.

“Un Alma en Pena”, tema musical del melodrama es de la autoría de Juan Gabriel y fue interpretado por la misma Lucía.

