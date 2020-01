CLOSE El dreamer y activista de Arizona Tony Valdovinos habla de la obra musical inspirada en su vida, que se presenta con éxito en Phoenix, Arizona La Voz

La obra ¡Americano! da cuenta de la frustración de Antonio Valdovinos al no poder ser parte de las fuerzas armadas y la superación que logró en los Estados Unidos al convertirse en un Soñador.

Con determinación y coraje, Antonio Valdovinos de La Mora entró a una oficina de reclutamiento de los Marines. En su mente estaban grabadas las imágenes de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y él quería enlistarse para defender al que sentía como su país, pero esto lo llevó a enterarse de que no tenía documentos para residir legalmente en los Estados Unidos.

“Mis padres me revelaron a los 17 años algo que yo no recordaba, que habíamos emigrado desde Colima, México, hacia California, y que posteriormente nos cambiamos a Arizona. Me enteré que no contábamos con un estatus migratorio y fue difícil para mí dejar de lado el sueño de ser militar”, recordó Antonio en una entrevista para La Voz, antes de promover la obra musical inspirada en su historia.

En las instalaciones de la preparatoria Camelback, de donde hace algunos años egresó “Tony”, como era conocido, maestros, productores, músicos y actores del musical ¡Americano!, convivieron el miércoles con medios de comunicación y realizaron una breve puesta en escena para los estudiantes.

“Yo no me rendí, busque salir adelante y gracias al ejemplo de esfuerzo que me enseñaron en casa, me convertí en un activista en favor de los estudiantes, llegué a trabajar en el ayuntamiento de Phoenix, y después en el equipo que impulsó la candidatura del congresista Rubén Gallego”, expuso el joven que actualmente cuenta con 29 años.

El miembro de la Cámara de Representantes Federal por Arizona, quien sí formó parte de las Fuerzas Armadas, fue una inspiración absoluta para Valdovinos, y lo encauzó para fundar una empresa que actualmente se dedica a promover a candidatos a puestos de elección popular a nivel regional, estatal y nacional.

“Quiero defender a los que como yo cuentan con DACA, pero al mismo tiempo impulsar la candidatura de políticos que nos ayuden con los jóvenes estudiantes que no tienen un estatus migratorio y desde luego, a sus padres. Tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido”.

Antonio tiene un carácter que lo proyecta como una persona amable y de confianza, se relaciona fácilmente con los demás porque tuvo que trabajar desde los 13 años y sabe lo que es el esfuerzo físico demandante al compartir con su padre largas jornadas en el oficio de la construcción.

“Caminar bajo el candente sol del verano y tocar miles de puertas para hablar de los planes de los candidatos me resulta muy fácil, pero es una gran responsabilidad porque esto puede cambiarle la vida a muchos”, asegura el soñador, que la gente conocerá a partir de los diálogos y las canciones de ¡Americano!.

El sueño continúa

Valdovinos junto a los actores de The Phoenix Theatre Company, así como de la estudiante Karla Camarena, contestaron las preguntas de los medios de comunicación. (Foto: Alfredo García/La Voz)

La Corte Suprema de los Estados Unidos decidirá el destino de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), y se espera una resolución para el mes de junio. Como muchos jóvenes, Antonio Valdovinos podría ser deportado si el programa finaliza y particularmente, el colimense no podría ver el éxito de la obra de teatro que cuenta su vida.

Fueron Michael Barnard, director artístico de The Phoenix Theatre Company, y Jonathan Rosenberg, compositor y periodista de arte, quienes dieron forma a la biografía de Valdovinos, presentando el resultado a The Phoenix Theatre Company, al ejecutivo de relaciones públicas de Arizona Jason Rose, propietario del Bentley Scottsdale Polo Championships, quienes la pusieron en marcha.

Los creadores de ¡Americano! esperan una gran respuesta de los amantes del teatro musical, pero sobre todo que despierte la conciencia de muchos y la forma de ver a los inmigrantes. Estará en cartelera del 29 de enero al 23 de febrero en The Phoenix Theatre Company (1825 N Central Ave, Phoenix, AZ 85004) y las entradas están a la venta en https://www.phoenixtheatre.com/tickets.

