Este año, Flans lo empezó con el pie derecho ya que además de preparar su festejo, tienen otros proyectos.

Flans, icono de la música pop de los 80, festeja 35 años de carrera como dueto, solo Ilse y Mimi continúan, pero sin problemas con Ivonne (al centro). (Foto: Sony Music)

Para festejar 35 años de la creación del grupo Flans, Ilse y Mimi preparan una serie de conciertos, en los cuales no estará Ivonne, ya que ella ha decidido no ser parte del festejo, porque tiene proyectos personales, no porque entre ellas haya habido algún problema.

“Ivonne está en Europa haciendo sus cosas y nosotros le mandamos mucho amor. A lo mejor, en algún momento estará, en alguna presentación que ella quiera venir a cantar, este es su grupo, en Flans somos las tres, ella tenía planes desde antes, pero somos hermanas, nunca habido problemas”, señaló Ilse.

“Estamos felices, muy contentas, hay muchos planes, arrancamos este año con muchos proyectos, además del festejo, hay un proyecto que tenemos muy importante, pero aún no puedo hablar de él”, agrego Mimi.

Ilse y Mimi están encantadas de haber participado en el disco “Homenaje a la Música Tropical”, de la Sonora Santanera, por lo que esperan que ellos también canten algún día algo de Flans.

“Estaría increíble que ellos interpretaran un tema nuestro, ojalá que se nos haga”, puntualizó Ilse.

