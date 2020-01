CLOSE

La cantante compartió que durante el reencuentro de RBD, no se habló nunca de trabajo

Dulce está muy feliz de haber vuelto a convivir con sus ex compañeros de RBD. (Foto: La Voz)

Feliz haberse reunido con sus ex compañeros de RBD, la cantante Dulce María aseguró que no hay planes de un reencuentro musical, ya que esto no fue tema de su conversación.

“No (no habrá reencuentro). Yo creo que fue un gran paso esto, que después de 11 años nos juntáramos, pero no se habló nada, nada de trabajo”, comentó.

El que se volvieran a reunir después de 11 años, para ella y sus compañeros fue un milagro de Navidad, porque fue algo espontáneo, no planeado, que no habían podido hacer, porque todos tienen actividades distintas, en distintos lugares, incluso países.

“Estuvo muy, muy bonito, era una gran sorpresa, decíamos que era el milagro de la Navidad, porque fue algo muy bonito, algo espontáneo y fue muy bonito volver a juntarnos como seis personas, porque a lo mejor se esperaba que el reencuentro fuera en un escenario”, indicó.

La cantante, también expresó su felicidad por la próxima llegada de Emiliano, el bebé de Anahí.

“Estamos esperando todos con mucho amor a Emiliano”, indicó.

