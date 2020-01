CLOSE

Juan Marcos Figueroa, hermano de Joan Sebastián, considera que la familia Figueroa, no tiene obligación con la viuda de uno de los hijos del cantante

A más de cuatro años de la muerte de Joan Sebastian, aún no termina el juicio por su herencia. (Foto: Universal Music)

Lugo de que Rehana, viuda de Juan Sebastián Figueroa, uno de los hijos de Joan Sebastian, hiciera público que ella y sus hijos viven una situación económica muy crítica, desde que falleciera “El rey del Jaripeo”, quien los mantenía, Juan Marcos Figueroa, hermano de Joan, aclaró que la familia del cantautor, no tiene obligación alguna con ella.

“No hay una obligación directa como tal (de ayudarla). Si una persona, sin importar las desgracias que pasen en su vida, es positiva y tiene ganas de salir adelante, sale adelante”, comentó.

Durante la entrevista, Juan Marcos aconsejó a Rehana, que saque adelante a sus hijos. “Que le eche ganas, tengo seis años de no verlos, porque se me venció mi visa y no la he renovado para poder viajar a Estados Unidos”, comentó.

Sobre los bienes que dejó Joan, Juan Marcos dijo desconocer cómo se vayan a repartir entre su viuda y todos sus hijos, porque ellos como hermanos, no están considerados, por tanto, se mantiene al margen.

“Desconozco las cuestiones legales de mis sobrinos, en la familia, los hermanos nos hemos tratado de mantener al margen, no tenemos conocimientos, los hijos se manejan por su cuenta”, puntualizó.

Cabe recordar que Joan Sebastian murió intestado, el 13 de julio de 2015, por lo que su viuda y sus hijos iniciaron en 2016 un juicio sucesorio que aún no termina. En este juicio, están considerados también Trigo y Juan Sebastián Figueroa, quienes fueron asesinados antes de que muriera Joan, por tanto, los hijos de ambos, recibirán lo que les correspondería a su padres.

Rehana se ha quejado públicamente, que en estos cuatro años que ha durado el juicio, mientras su cuñado José Manuel vive en la opulencia, administrando los bienes de Joan, ella ha tenido que sacar adelante sola a sus hijos, incluso, han llegado a vivir de la caridad pública.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/01/17/nietos-de-joan-sebastian-viven-en-el-desamparo/4500815002/