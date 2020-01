CLOSE

El funcionario aclara que aunque el Ferrari y el Porsche que presumió en redes sociales no eran de él, tiene dinero para comprarse uno igual

Sergio Mayer (Foto: La Voz)

Aunque diputado por el partido Morena, por tanto, representante de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el también actor Sergio Mayer, asegura que él tiene dinero suficiente para comprarse un Porsche y un Ferrari, ya que el gobierno puede estar en austeridad, pero él no, además, los coches que lució, no son de él y si lo fueran, él no le da cuentas a nadie, solo a Hacienda.

“El gobierno podrá ser austero, pero lo que yo haga... porque parece que el que te vaya bien y el que tengas dinero, es malo, cuando debería de ser aspiracional”, aseguró el Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Ante las críticas de los usuarios en redes por mostrar una vida de lujos, perteneciendo a un gobierno austero, Sergio aclaró que si está en la política, no es por dinero.

“No tiene nada que ver con lo que yo haga con mi dinero, con lo que yo he ganado todo mi vida, si yo quiero comprarme un coche como ese, me lo compraré un en su momento. Si estoy como servidor público es por convicción y por amor a México no por lo que me paguen”, indicó.

Aclaró, que a la única autoridad a la que le tiene que rendir cuentas de lo que tiene es a Hacienda, a nadie más. '

“Lo que yo haga con mi dinero, con lo que he ganado a lo largo de mi vida es problema mío, no tengo que entregarle cuentas más que Hacienda”.

PODRÍA INTERESARLE: Sergio Mayer feliz de ver la relación que tiene su hijo con su nieta

Sergio asegura que él no necesita vivir de las apariencias, o lo que es lo mismo, ni mostrar una pobreza que no tiene, ni tampoco su riqueza, que la ocupa en darle bienestar a su familia.

“Yo no tengo que aparentar algo que no soy, no me preocupa, si yo tuviera un coche de esos, que además me lo puedo comprar, pero tengo otras prioridades como es mi familia, como es el bienestar; podría comprármelo, pero no me interesa, ni es dinero público, ni de mi sueldo y si fuera de mi sueldo, es mi problema”, puntualizó.

Cabe señalar que antes de incursionar en la política y de ser miembro del partido en el poder, Sergio realizó una prolífica carrera artística, como cantante y miembro del exitoso grupo Garibaldi; años más tarde, incursionó como actor en telenovelas, participó en películas y recientemente en teatro; sin dejar a un lado su participación en el show “Solo Para Mujeres”, que le abrió la puerta a su carrera como productor de espectáculos.

Sergio es yerno de Jaime Camil, un importante empresario mexicano.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/01/16/sergio-mayer-presumetener-dinero-suficiente-para-comprar-un-ferrari/4488664002/