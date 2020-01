CLOSE

El cantante agradece la oportunidad que le dio Érik Rubín de ser parte de la obra “Jesucristo Superestrella”

Samo y su gran voz estarán en “Jesucristo Superestrella” . (Foto: La Voz)

Agradecido con Érik Rubín por haberlo invitado a formar parte de la obra “Jesucristo Superestrella”, Samo confesó que su debut en teatro será algo que nutra su carrera.

“Me siento contento y agradecido por esta oportunidad tan grande. Mi amigo Érik me marcó a Monterrey y me dijo “¿Quieres estar en “Jesucristo Superestrella”? Yahir se nos va a ´Hoy no me Puedo Levantar” y le dije que me dejará pensarlo, porque es un reto. Nunca he hecho teatro y es la primera vez que toca a mi puerta. No pude decir que no, porque independientemente de disfrutar de una experiencia distinta en mi carrera, es algo que me nutre como artista”, expresó el cantante.

Más allá de tener miedo a las críticas por no ser actor, Samo considera que evaluó su crecimiento artístico.

“No tengo miedo, más bien muchas emoción de hacer muchas cosas y crecer como artista”, señaló.

Agradecido con esta oportunidad, el cantante asegura no defraudará al público.

“Estoy muy agradecido, porque vieron en mí ese personaje, así que tengo un compromiso muy grande y estaré al cien en estas presentaciones”, puntualizó.

