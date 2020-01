CLOSE

El músico murió a los 90 años de edad a causa de un enfisema pulmonar.

Chamín Correa tenía 90 años de edad. (Foto: Cortesía)

El músico Benjamín Correa, quien fuera conocido como Chamín Correa, falleció el martes a los 90 años de edad, a causó de enfisema pulmonar.

Chamín “El requinto de oro” fue fundador del Trío Los Tres Caballeros, junto con Roberto Cantoral y Leonel Gálvez.

A lo largo de su prolífica carrera como músico, Chamín se distinguió por trabajar con grandes artistas como Julio Iglesias, Gloria Estefan, Luis Miguel, Óscar Chávez y Enrique Guzmán, por solo mencionar algunos.

Ante la muerte de Chamín, una de las primeras en expresar públicamente sus condolencias fue Lucía Méndez.

“Mi más sentido pésame a toda la familia. Estoy muy triste, Chamín es un genio, el mejor requinto del mundo y nos va a dejar siempre su recuerdo y sus cosas lindas. Me hizo discos maravillosos, un ser humano increíble. Una pérdida más, finalmente no sé, estoy deprimida, me siento mal”, expresó Lucía Méndez

También la cantante Dulce, lamentó la pérdida de Chamín, su paisano, a quien describió como un gran músico.

Su última actuación en un escenario, la tuvo hace unos meses al lado de Carlos Cuevas y Rodrigo de la Cadena. (Foto: Cortesía)

“Despedirse de ese señor, tan gran artista, despedir a ese talento, saber que ya no vamos a poder sentarnos a escuchar ese requinto, esas canciones románticas interpretadas por Chamín Correa es triste, sin embargo, es digno de felicidad y orgullo que fue un músico mexicano tamaulipeco, que puso en el alto el nombre de su estado y de su país”, indicó.

Carlos Cuevas quien fue el primero en confirmar la muerte del músico, le agradeció las enseñanzas que le dejó.

“Gracias a Chamín Correa por enseñarme a cantar, por enseñarme a bolerear, grandes artistas trabajaron con Chamín: Luis Miguel, Gloria Estefan, Juan Gabriel e infinidad de gente que ayudó Chamín y supo dirigir. Se nos fue uno de los más grandes requintistas del mundo entero, mi querido Chamín Correa hacedor de grandes estrellas”, expresó.

