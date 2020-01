CLOSE

Para Paulina, no hay nada más sano que rescatar las cosas buenas de todas las relaciones, valorarlas y agradecerlas.

Paulina aún no sabe si llegará al altar con su novio Rodrigo Saval, solo sabe que hoy está enamorada y es muy feliz. (Foto: La Voz)

La actriz Paulina Goto asegura estar muy enamorada de Rodrigo Saval, un joven político con quien lleva varios meses de relación.

“Estoy muy enamorada, el tiempo dirá (si llega al altar), por ahora estamos disfrutando mucho el presente, está muy padre estar enamorado y compartir con alguien”, indicó.

A pesar de que se dijo que su relación con el actor Horacio Pancheri no acabó en los mejores términos, la actriz aseguró que es una persona a la que siempre respetará.

“Estamos bien, yo estoy bien con él y creo que él también conmigo, nos hemos encontrado y nos saludamos normal”.

Para Paulina, no hay nada más sano que rescatar las cosas buenas de todas las relaciones, valorarlas y agradecerlas.

“Yo creo que siempre que tienes una relación con alguien de tanto tiempo y que es importante, con quien pasaste cosas padres y malas también (por eso se terminan las relaciones) , hay que valorar, porque el tiempo es lo más valioso que alguien te puede dar, por eso siempre lo respetaré”, señaló.

Incluso por respeto a la relación que tuvo con Pancheri, la actriz no vio la fotos íntimas que se publicaron de él.

“No quise verlas, porque no está padre que te saquen así, que te expongan, no me gustaría estar en ese lugar, y yo no soy de comprar revistas de chismes”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/01/14/paulina-goto-esta-muy-enamorada/2807688001/