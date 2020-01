CLOSE

La actriz describe su personaje en esta serie, como el de una mujer actual, que procura a su familia, sin dejar a un lado sus metas profesionales.

Majida Isa es la capitana Amalia Ortega en “Operación Pacífico”. (Foto: Telemundo)

Con toda la fuerza de una mujer ávida de justicia, Majida Issa regresa a Telemundo con el papel de la capitana Amalia Ortega, protagonista de “Operación Pacífico”, una de las series con las que impactará la televisora en este 2020.

Majida Issa refiere en exclusiva para TVyMás/La Voz, que buscaba un personaje distinto a lo que había hecho anteriormente y que además, tuviera una exigencia actoral, por lo que cuando llegó a sus manos Amalia Ortega, capitana de la Unidad Secreta de Inteligencia de la Policía, que pondrá en riesgo su carrera y su vida misma, para capturar a uno de los más poderosos narcotraficantes, no lo dudó.

“Yo creo que siempre he perseguido eso en mi carrera, proyectos que me exijan a nivel laboral, por respeto al televidente, que ha sido tan generoso conmigo, que siempre me apoya, donde me ve”, indicó.

“Mi personaje es una mujer que tiene un punto más real, es una madre, una esposa, es una mujer súper feliz en muchos aspectos. Es un personaje que está más apegado a lo que es la mujer hoy en día, hay que quitarnos de la cabeza que si eres profesional no puedes ser buena madre, Amalia es un ser humano sensible, que siente y que conmoverá al público”, señaló.

Hizo tres temporadas como “La Diabla” en “Sin Senos sí hay Paraíso”. (Foto: Telemundo)

Orgullosa del trabajo que han hecho todos los actores en esta serie, Majida se involucró al máximo en la construcción de su personaje para estar al mismo nivel de sus compañeros.

“Yo confío mucho en la historia que estamos contando, he tenido la oportunidad de construir este personaje, he trabajo muy estructuralmente en una mujer física y emocionalmente fuerte, una mujer que expresa sus emociones, tiene muchas caras”, expresó.

“Operación Pacífico”, fue filmada en México y Colombia, consta de 60 episodios, y se centra en Amalia Ortega (Issa), una mujer valiente, esposa, madre y capitana de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía. El objetivo principal de Amalia es capturar a “El Guapo” (Julio Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano, por quien pondrá en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo su inagotable determinación la ayudará a completar la misión.

Acompañan a Majida en este espectacular regreso a Telemundo, con los que grabó “Sin Senos sí hay Paraíso”, Mark Tacher, Jorge Enrique Abello, Klemen Novak, Luciano de Alessandro, Christina Tappan y Enresto Benjumea, entre muchos más, que completan un elenco multiestelar.

CONÓZCALA

Majida asegura que su personaje de Amalia Ortega en “Operación Pacífico” es el de una mujer empoderada, pero igualmente es una mujer vulnerable, con miedos y contra ellos también tendrá que luchar e imponerse. (Foto: Telemundo)

Majida Issa

Nació un 27 de junio en Colombia.

Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral.

Formó parte del elenco de la serie colombiana “Lady, la Vendedora de Rosas”

Es sobrina del actor y director Miguel Varoni

Dio vida a Alejandra Guzmán en la serie biográfica de la actriz

Es recordada como “La Diabla”, en la serie “Sin Senos sí hay Paraíso”.

