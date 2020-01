CLOSE

El cantante recuerda el triángulo que vivió hace años con las cantantes, quienes incluso se dedicaron canciones

Hace casi 30 años, Érik Rubín fue la manzana de la discordia entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, hoy los tres son adultos, cada uno con una vida hecha y recuerdan aquello con mucho cariño. (Foto: La Voz)

En 1991, Alejandra Guzmán cantaba a todo pulmón “Hey Güera”, un tema que advierte: “Hey güera, como te vuelva a ver de mariposa rondándolo, hey güera, ni te acerques porque voy y te armo un escándalo…”, con dedicatoria a Paulina Rubio, quien le reviraba con “Ese Hombre es mío”, sí, se estaban peleando por el amor de Érik Rubín, quien recuerda esa anécdota con el gran cariño y respeto que les tiene como amigas y compañeras, por lo que le encantaría verlas juntas en una gira, como se rumorea.

“Es un rumor cada vez grande, claro que iría a verlas, creo que es una gran idea, suena muy divertido, a las dos las quiero muchísimo y qué padre que se puedan dar ese tipo de alianzas”, indicó.

Aunque eso pasó hace casi 30 años, cuando los tres eran muy jovencitos, es una historia muy recordada por los fans de los tres, y por demás tergiversada, en la que cada uno tiene su versión, por ejemplo, Alejandra dijo hace un tiempo que ella estaba saliendo con Érik, y él con Pau, porque ambos estaban conviviendo mucho en Timbiriche, a esto, el cantante aclara que nunca le fue infiel a una de ellas, simplemente hizo “una transición”.

“No precisamente (fui infiel) fue una transición, sin que la otra parte supiera, en un principio tú sabes, que empiezas el coqueteo sin querer y empieza a crecer y no puedes hacer mucho, las dos son preciosas, inteligentes y guapísimas”, indicó.

Incluso, expresó su apoyo a Paulina Rubio, ahora que atraviesa por problemas con sus ex parejas, pero son temas que respeta al máximo y en los que no le gusta meterse.

“No me gusta opinar sobre los demás, cada cabeza es un mundo, y ellos solamente saben por qué hacen las cosas, uno tendría que estar en sus zapatos, no me atrevo a opinar. Si en algún momento me necesita como amigo, ahí estaré para ella, pero no me gusta meterme”, indicó.

Sale en defensa de su esposa

Después de que Alfredo Adame volviera a burlarse de Andrea Legarreta haciendo unos memes de ella, Érik expresó que siente lástima por el conductor.

“Qué puede esperarse de Alfredo Adame, sabes que siempre está conflicto, tendrá que trabajar en él. A mí me da lástima, pobre gente que tiene que estar metiendo mala onda y hablando mal de todo el mundo”, puntualizó.

