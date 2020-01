CLOSE

El cantante asegura que su hija se encuentra bien de salud, tras haberse sometido a otra cirugía para remover parte del polímero que le fue inyectado.

Enrique Guzmán espera pronta reconciliación entre Alejandra y Frida Sofía. (Foto: La Voz)

Siempre claro y hablando de frente, sin filtro alguno, Enrique Guzmán aseguró que su hija Alejandra Guzmán, se encuentra recuperándose satisfactoriamente de la cirugía a la que se sometió hace unos días, en la que le retiraron residuos del polímero que le inyectaron en los glúteos hace unos años, incluso, reveló que ya muy pronto regresa al trabajo en Miami, como coach de La Voz.

“Es la “veintitantas operaciones” y así sigue, está muy bien y se va a Miami estos días, ayer hablé con ella y está por irse”, indicó el cantante.

La operación a la que se sometió Alejandra, dijo, era necesaria ya que empezó a presentar dolores y fiebre, indicativo que esos residuos de polímero, le están afectando.

“Tiene un problema todavía de los plásticos que se le fueron injertados en su pompa, ese es el gran drama que tiene de toda la vida. No me tomó por sorpresa (la cirugía) sabíamos que tenía que hacerla, eso que tiene inyectado ahí, empieza a rechazarlo, empieza a tener fiebre y problemas de que le duele, por eso es urgente hacer la operación, no queremos que se dañe ella o sienta más dolor del que ha pasado, tiene que ser en el momento en que su cuerpo empieza a rechazar y escupir eso de alguna manera y entonces hay que operarla”, indicó.

Don Enrique se mostró contento y agradecido de que su hija haya salido bien de la cirugía y que ya esté retomando su trabajo, incluso, espera que Alejandra aproveche su estancia en Miami para reconciliarse pronto con su hija.

“No he hablado con Frida, pero sabemos que se ha portado mejor, ya tiene su green card, así que estamos todos muy contentos. No sé en qué estado esté esa situación (la de Alejandra y Frida) pero para eso también va a Miami, yo espero que sí (se reconcilien), sí, puede ser (que allá la busque), no sé qué vaya a pasar”, puntualizó.

