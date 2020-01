CLOSE

Julián Gil, Marjorie de Souza. (Foto: Araya Diaz)

Después de que un juez de lo familiar estipulara que Julián Gil debería de otorgarle a Marjorie de Sousa el 20 por ciento de sus ingresos, el actor apeló la decisión, por lo que la venezolana arremetió en contra del padre de su hijo, a través de un comunicado.

“Hago de su conocimiento que contrario a lo que el Sr. Julián Gil y su abogado manifestaron en varias entrevistas a medios de comunicación y diversas entidades acerca de su satisfacción y acuerdo con el fallo final de la sala a cargo; una vez más el Sr. Julián Gil se amparó a la sentencia que ya había apelado en el caso de custodia de mi hijo Matías. Con este hecho, el Sr. Julián Gil manifiesta una vez más su inconformidad con el porcentaje dictado en la sentencia que se creía definitiva y cuestiona la veracidad y necesidades médicas de mi hijo, mismas que han sido ratificadas en varias sentencias", señaló.

Tras a darse a conocer el comunicado de la actriz, Patricia Ramosco hermana del actor, llamó a la actriz “vividora”, ya que le parece indignante que la venezolana exija ese porcentaje, cuando no le ha permitido a Julián estar cerca del niño.

Marjorie y Julián están en un pleito interminable por la pensión alimenticia del pequeño Matías. (Foto: La Voz/Archivo)

“Por supuesto que se apeló, porque a cuenta de qué se le debe entregar el 20% de todos los ingresos? Cuando hasta el día de hoy, el teatro de la enfermedad y enfermeras que podríamos asumir fuera el gasto más alto, ni siquiera se ha acreditado de forma correcta y legal, solo dio un recibo manuscrito, jiji, ustedes creen que él se quedará de brazos cruzados cuando no puede tener a su hijo y encima debe dar una barbaridad de dinero? Ósea si Julián se ganará 100 mil dólares mensuales ella como si fuera socia, recibiría 20 MIL DÓLARES MENSUALES, Una mujer que no solo ni su esposa fue, recordemos que dicho por ella misma, fue una relación fugaz DE UNA NOCHE, cosas que ocurren cuando eres calenturienta o muy vividora, en este caso AMBAS, cosas que solo se hacen cuando no tienes dignidad, cuando el odio te supera, cuando no tienes valores ni vergüenza”, escribió Ramosco.

Lamentó que Marjorie siga más preocupada por la cantidad que se le debe entregar, que por la convivencia que tenga su hijo con su padre.

“Esto no tomará 6/8 meses, en vez de preocuparse en escribir como quien se pone un parche antes de la herida, sabiendo lo que está haciendo... que esté clara, que durará y se apelará y amparará lo que sea necesario, debería pensar en el daño socio emocional de por vida que le está causando a su hijo, al condenarlo a ser huérfano de un padre vivo, podrá seguir mintiendo y usando sus torcidos recursos, el seguirá cumpliendo y luchando de forma honesta”, puntualizó.

