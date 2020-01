CLOSE

La actriz y comediante Angélica Vale quiere que su madre Angélica María encuentre nuevamente el amor

Angélica Vale está en México para sumarse al elenco del musical Chicago. (Foto: La Voz)

Hija única, nieta única, Angélica Vale creció arropada del gran amor y apoyo incondicional de su abuela, la ya fallecida productora Angélica Ortiz y de su madre, la actriz Angélica María, por lo que, agradecida, la Vale desea que su mami encuentre nuevamente el amor.

“Me encantaría que mi mamá encuentre una pareja, lo he dicho toda la vida, no soy celosa, la veo muy contenta de abuela, pero obvio me encantaría que encontrara una pareja, un compañero, alguien que la invitara al cine, que no fuéramos nosotros, porque nosotros vemos Frozen”, indicó la actriz y cantante.

PODRÍA INTERESARLE: Angélica María y Angélica Vale se unen para exhortar a las mujeres a prevenir

Angélica compartió que su madre siempre ha sido precavida en el amor, ya que sabe qué hay personas aprovechadas.

La Vale quiere que Angélica María encuentre novio. (Foto: La Voz)

“Yo creo que por eso mi mamá no ha tenido pareja en tanto años”, indicó.

La actriz, quien radica en los Ángeles, California, se encuentra en México, debido a que se incorporará al musical “Chicago” en donde interpretará a Mamá Morton

“El musical me vuelve loca. Me hubiera encantado ponerme a bailar tres meses y llegar y poder interpretar a Velma ó Roxie pero ¿a qué hora? entre hijos, marido, radio y trabajo, no se puede, entonces Mamá Morton me lo ofrecen y es una cosa que nunca he hecho en la vida, que me dio miedo al principio, porque es la mamá de las pollitas, entonces está padre, está divertido y vamos a echarle ganas”, indicó.

Angélica Vale está en México para sumarse al elenco del musical Chicago. La Voz.

La Vale quiere que Angélica María encuentre novio. La Voz.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/01/13/angelica-maria-angelica-vale-conseguir-novio/4457941002/