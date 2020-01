CLOSE

Aracely Arámbula asegura que sus hijos no extrañan a su padre Luis Miguel, quien ni siquiera les llama en su cumpleaños

Aracely Arámbula (Foto: Agencia Reforma)

Dueña de su privacidad y de la verdad de su relación con Luis Miguel, padre de sus dos hijos, Aracely Arámbula solo comparte que él, ni los mantiene, ni los ve, ni los llama en sus cumpleaños, por lo que los niños no extrañan su convivencia, y su imagen paterna, la tienen presente con su abuelo y tío.

“Yo trabajo mucho y la verdad, es que vivimos muy bien con lo mío. Tienen mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos; mis hijos están felices, están en una familia muy unida, divina, que, la verdad, tienen de más, de regalo y de amor, sobre todo de lo principal, que es el cariño, que, la verdad, no extrañamos nada”, señaló.

Aracely cada vez es más clara, de la relación que sostiene Luis Miguel con ella y con sus hijos. (Foto: La Voz)

Incluso, la actriz dio a conocer que ahora que su hijo Miguel celebró su cumpleaños número 13, Luis Miguel no le habló para felicitarlo.

“Fíjate que no, no llamo el papá”, expresó.

Pese a esta situación, Aracely no se arrepiente de la relación que vivió con el famoso cantante, ya que gracias a ella, nacieron sus dos hijos, quienes son el pilar de su vida.

“No hay que arrepentirse de nada, además están mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, mis hijos nacieron de un gran amor”, indicó tajante.

Por otra parte, en lo que se refiere al anuncio de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, en la que necesariamente se mencionará esta relación que tuvo con él, Aracely reiteró que no tienen autorización de utilizar su nombre, aunque en broma, señaló que inició el año tan positiva, que estaría dispuesta a interpretarse a ella misma en la serie.

“Estoy tan contenta que si me invitan a actuar, igual y la hago de mí”, señaló sonriendo irónicamente.

Insistió, que su nombre no puede ser utilizado en la serie.

“A mí si me invitan actuar o me invitan hacer algo ya lo vería mi gente, o si ponen algo ya lo vería gente. Mi nombre no puede salir”, comentó.

Respecto a la utilización del nombre de sus hijos, también aclaró que ella es la única que decide sobre ellos, pues jamás Luis Miguel le ha prohibido mostrar el rostro de los pequeños, pero si desean utilizar el nombre de los niños en la serie, sí tendrían que pedirle autorización a ella.

“A mí no me prohíben nada, soy una mujer libre para hablar lo que yo quiero, pero soy una mujer muy privada. Nadie me va a prohibir nada, porque yo soy la mamá, y yo soy la persona que decido al cien por ciento de todo, al contrario, a mí me tendrían que pedir permiso”, puntualizó.

